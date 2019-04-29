Освобождавшему Беларусь 100-летнему ветерану подарили трактор

Когда на твой 100-летний юбилей собирается более 500 гостей, только оглашение списка посланий и подарков может продолжаться часами. Но то, что боевому узбекскому ветерану Абдурахиму Мавлянову, освобождавшему 75 лет назад Беларусь, на день рождения посол РБ Леонид Маринич вручил ключи от нового трактора МТЗ-82 в городе Алмалык Ташкентской области, где чествовали героя Великой Победы, стало известно чуть ли не в считанные минуты.

Решение передать ветерану стального коня принял Минский тракторный завод и официальный дилер предприятия в Узбекистане Planeta Servis, информирует дипмиссия в Ташкенте. Дело в том, уточнили в посольстве, что еще осенью прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Ташкентской и Минской областями, а в текущем году - между Жодино и Алмалыком.

Понятно, что сам заслуженный герой минувших сражений не готов садиться за руль трактора. Но он будет очень кстати, по его словам, на сельскохозяйственных работах в фермерском хозяйстве его большой семьи.

На чествовании Абдурахима Мавлянова присутствовали руководители области и Алмалыка, представители администрации президента Узбекистана, сотрудники белорусского посольства и общественность города. Кстати, ветеран награжден юбилейными медалями по случаю 65-ой и 70-ой годовщины освобождения Беларуси. Готовится победитель и к вручению ему очередной юбилейной награды.