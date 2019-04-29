Парламентарии оценили перспективы идею сократить рабочую неделю зимой

В Госдуме и Совфеде прокомментировали идею о сокращении рабочей недели в зимнее время.

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, объяснив ее соображениями повышения КПД населения.

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в разговоре с RT удивился: "То есть людям за полярным кругом, в полярную ночь не работать целый день, а в полярный день, наоборот, только и работать?"

В свою очередь, глава профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что данную идею необходимо обсуждать на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский согласен, что инициативу можно обсудить, при этом в дискуссии, помимо парламентариев, должны быть привлечены профсоюзы и правительство, а также экономисты.

- Могу согласиться с коллегой Мироновым в том, что позднее осеннее и зимнее время не способствует бодрости: сыро, темнеет рано, - отметил сенатор, которого цитирует РИА Новости.