Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве

Российский президент Владимир Путин рассчитывает договориться с новым главой Украины Владимиром Зеленским по вопросу об общем гражданстве, если об этом пойдет речь. Он также указал на общность русского и украинского народов.

"Я много раз говорил, что украинцы и русские - братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ", - заявил Владимир Путин журналистам после церемонии вручения наград "Герой Труда". Он добавил, что русские и украинцы только выиграют от общего гражданства.

Напомним, что во время визита в Пекин Владимир Путин заявил журналистам, что Москва думает о том, чтобы упростить выдачу российского гражданства всем украинцам, а не только жителям ДНР и ЛНР.