Разведчик из ОАЭ покончил с собой в турецкой тюрьме

Сотрудник разведки ОАЭ, который ранее был задержан в Турции, покончил с собой в тюрьме города Силиври. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на заявление прокуратуры.

Тело погибшего, которого звали Заки Юсеф Хасан, было найдено в ходе воскресного утреннего обхода. Обстоятельства его смерти пока неизвестны. Власти намерены провести вскрытие, чтобы уточнить детали произошедшего.

Двое сотрудников спецслужбы ОАЭ были задержаны в Стамбуле в середине апреля. Позже они признались, что занимались шпионажем. Задержание было связано с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который работал на американское издание Washington Post и был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.