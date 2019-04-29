Эксперты предсказали дорожные пробки и очереди в терминалах 30 апреля

30 апреля станет самым загруженным днем в аэропортах Москвы. Путешественникам рекомендуют быть готовыми к пробкам на дорогах и очередям в терминалах. Причем в аэропорте нужно быть не менее чем за три часа до вылета. Проанализировали предпраздничную ситуацию эксперты туристического поисковика Aviasales.

Они сравнили количество бронирований в период с 26 апреля по 1 мая и выяснили, что 20% всех купленных авиабилетов приходится на вылет 30 апреля. В исследовании отмечается, что самыми популярными зонами вылета станут залы со стойками регистрации в Сочи, Краснодар, Симферополь, Санкт-Петербург и Махачкалу. Среди зарубежных направлений лидерами стали Прага, Ереван, Тбилиси, Стамбул и Париж.

Эксперты рекомендуют отказаться от машины и такси и сделать выбор в пользу аэроэкспресса, который точно прибудет вовремя. А чтобы не тратить время на получение посадочного талона, советуют воспользоваться онлайн-регистрацией.