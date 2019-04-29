Десятки московских улиц перекроют из-за репетиции Парада Победы

С 17:30 в центре и на северо-западе Москвы движение автомобилей ограничат из-за проведения репетиции Парада Победы с участием военной техники, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, с половины шестового проехать будет нельзя по Охотному ряду, Моховой, Тверской (от ул. Моховая до Страстного бульвара), Театральному и Китайгородскому проездам, Новой, Старой и Болотной площадям, набережным Устьинской, Котельнической, Гончарной, Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста), Большому и Малому Москворецким мостам, а также Чугунному мосту. Кроме того, машины не пустят на улицы Болотная, Балчуг, Садовническая, Солянка. Будут перекрыты переулки: Фалеевский, Лубочный, 1-й и 2-й Раушский, Большой Путинковский.

Позднее сегодня вечером (с 22:30) ограничения введут на улицах Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Мневники и Нижние Мневники. Также перекроют Большой Каменный мост, Боровицкую и Триумфальную площадь, Новинский бульвар и Звенигородское шоссе.

В ЦОДД рекомендовали водителям временно отказаться от поездок в центр на личном транспорте и посоветовали пользоваться подземкой.