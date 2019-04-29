ФСБ разоблачила ячейку "ИГ" в Подмосковье

Федеральная служба безопасности разоблачила в Подмосковье законспирированную ячейку "ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Как передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, ячейкой руководили иностранные эмиссары. Семеро участников организации, которые осуществляли разбойные нападения в разных регионах РФ, задержаны.

Изъяты оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ - "Организация и участие в деятельности террористической организации".

Напомним, что на прошлой неделе ФСБ задержала девять членов подпольной ячейки запрещенных в России международных террористических организации (МТО) "Исламское Государство" и "Джамаат Таухид ва Джихад". Бандиты скрывались в Махачкале и Грозном, а также в Приморском крае.