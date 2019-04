В Humble Bundle бесплатно отдают игру, создавшую новый жанр

В интернет-сервисе Humble Bundle, специализирующемся на продаже цифровых копий компьютерных игр, сейчас каждый желающий может бесплатно получить игру Gone Home.

Она была выпущена независимой студией Fullbright Company в 2013 году. Самая главная геймплейная особенность проекта - практически полное отсутствие каких-либо игровых возможностей взаимодействия с окружением. По сюжету молодая девушка после некоторого отсутствия приезжает в особняк своих родителей и не находит там никого из родственников. В итоге в игре не показывается ни одного персонажа и диалога и ни одной кат-сцены.

За эти черты в профильной прессе Gone Home была названа "симулятором ходьбы". Игры с подобной схемой повествования выходили и до нее, но именно она стала тем столпом и основоположником жанра, на который затем ориентировались другие разработчики.

В результате Gone Home была признана игровым сообществом и критиками, а на церемонии награждения VGX 2013 получила награды, как "Лучшая игра для ПК" и "Лучшая независимая игра". В последующем выходило много идейных наследников в этом жанре, таких как Everybody's Gone to the Rapture, The Vanishing of Ethan Carter, Firewatch и What Remains of Edith Finch.

Акция по бесплатной раздаче продлится до 3 мая, скачать игру можно по ссылке после регистрации в сервисе.