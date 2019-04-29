Из-за гибели пилотов в Хабаровске отменили акцию "Эскадрилья героев"

Акция "Эскадрилья героев", в ходе которой над Амуром в День Победы традиционно пролетали самолеты с фотографиями летчиков-фронтовиков на фюзеляжах, отменена.

Причиной отмены стало крушение у аэродрома "Калинка" под Хабаровском самолета Я-18, при котором погибли владелец воздушного судна Сергей Ланкин и организатор патриотической акции, начальник посадочной площадки "Калинка", президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.

Как сообщается на сайте аэродрома "Калинка", также отменяются запланированные на май 2019 года соревнования на точность приземления "Открытый кубок Федерации самолетного спорта Хабаровского края".

Спортивный самолет Як-18 разбился 27 апреля. Погибли два человека. По факту крушения возбуждено уголовное дело.