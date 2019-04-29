Путин призвал не снижать внимание к ветеранам и детям

О поддержке ветеранов, детском отдыхе и борьбе с лесными пожарами шла речь на совещании президента с членами правительства в Кремле.

"Совсем недавно обсуждали в Чите ситуацию, связанную с ликвидацией пожаров в Забайкальском крае", - начал Владимир Путин. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил: на территории 12 очагов лесных пожаров, два локализовано, общая площадь - 3700 га. "В связи с неблагоприятными природными условиями продолжает сохраняться угроза возникновения природных пожаров - это сухая погода, сильный ветер", - отметил он.

"На территории края действует режим чрезвычайной ситуации", - продолжил министр. МЧС с администрацией края продолжает работу по оказанию помощи пострадавшим, осуществляются выплаты, работа по восстановлению документов. Правительство издало распоряжение об оказании помощи пострадавшим на сумму до 50 млн 310 тыс рублей. Работа комиссии по оценке ущерба продолжается, рассказал Зиничев. Пострадавшим предлагается строительство нового жилья в местах проживания или приобретение готового. МЧС также подготовило ряд предложений по существенным изменениям законодательных актов. Штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи работает круглосуточно.

"В целях оказания финансовой помощи еще 24 апреля краю были предоставлены средства - 3 млрд 200 млн рублей. Сегодня будут перечислены 55 млн рублей из Резервного фонда правительства для компенсаций расходов по Забайкальскому краю", - также доложил Зиничев.

"Приближается 9 мая. По ветеранам, пожалуйста", - предоставил глава государства слово министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. "С учетом индексаций и увеличений пенсионного обеспечения в 2019 году ... общий уровень материального обеспечения инвалидов Великой Отечественной войны составляет 43,5 тысячи. Если говорить об участниках войны не инвалидах, то общее материальное обеспечение - порядка 30,5 тысяч, - рассказал чиновник. - Жители блокадного Ленинграда - 33,5 тысячи". "За последние годы удалось довести уровень материального обеспечения этих граждан в 3-5 раз выше прожиточного минимума пенсионера", - подытожил он.

На днях президент подписал указ - с этого года участники и инвалиды Великой Отечественной будут получать ежегодно по 10 тысяч рублей. Пенсионный фонд довел средства до регионов и до 9 мая вместе с пенсиями они будут перечислены, заверил Топилин.

Рассказал министр и про жилье - 2,6 млрд рублей в этом году предусмотрено в бюджете на эти цели. Это позволяет обеспечить 1,8 тыс ветеранов. С начала программы улучшили жилищные условия порядка 306 тысяч ветеранов, но очередь постоянно образуется, поэтому решено, что в этом году будет предусмотрено еще 2,5 млрд рублей, чтобы всю очередь, которая образуется в течение года, закрыть, пояснил докладчик. Продолжается работа по ремонту жилья.

"Не забывайте про эти вопросы и контролируйте", - указал президент и расспросил о том, как идет подготовка летнего отдыха детей - через месяц каникулы. Министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что всего в стране 45 300 лагерей, и они должны принять в этом году на 10 тысяч больше детей - 5 млн 800 тысяч. "С ВЭБ есть большой проект", - рассказала она. Это строительство лагерей в Нижегородской области - срок полгода и небольшая стоимость. Таких площадок по стране - 700. "Можно использовать частный бизнес для развития этого направления", - считает Васильева. Министр также предложила на долгосрочную перспективу рассмотреть концепцию палаточных лагерей - "они наиболее дешевые". "Без стоимости земли и коммуникаций лагерь можно построить за 200 млн рублей", - подсчитала она.

Президент поинтересовался у Зиничева вопросами безопасности. "Реализуемый комплекс мер позволил уже сейчас пресечь более 3 тысяч нарушений", - сообщил собеседник. Основные нарушения традиционно - состояние путей эвакуации, отсутствие и неисправность пожарной сигнализации, систем оповещения, недостаточное количество первичных средств огнетушения, низкий уровень оснащенности пляжей средствами спасения. Министр также рассказал о программе обучения детей плавать - хотя бы держаться на воде, и еще сообщил, что разрабатывается информресурс для туристов, где можно будет ознакомиться и с особенностями региона и с рисками. "Мы готовы к летнему сезону", - заверил он.

"Повнимательнее, - указал Путин. - Очень ответственное время для людей, которые организуют детскую летнюю кампанию отдыха". "Есть еще один важный вопрос в сфере безопасности, - продолжил президент. - В прошлом году 17622 ДТП произошли с участием водителей, которые скрылись с места аварии. В них погибли 818 человек".

"Проведена большая работа", - доложил глава МВД Владимир Колокольцев. "Увеличены санкции за грубые, наиболее опасные правонарушения", - сказал он. Правда, заметил, что нередко даже ужесточение санкций не оказывает должного эффекта - водители пытаются использовать пробелы законодательства, чтобы избежать ответственности. "Одна из подобных лазеек устранена принятием поправок", - пояснил министр. Речь о том, что скрывшись с места ДТП водитель приходил в полицию, когда состояние опьянения установить было невозможно, и нес более мягкое наказание. "Сейчас водитель сам заинтересован подтвердить, что был трезвым в момент совершения аварии, иначе ответственность будет более строгая", - пояснил Колокольцев. "Внесенные изменения призваны повысить социальную ответственность граждан, призвать их не покидать место происшествия и оказать помощь пострадавшим", - добавил он.

"Предусматривается еще целый ряд очень серьезных и жестких предложений, направленных на понижение смертности во время ДТП; и рассчитываем, что комплекс уже принятых и готовящихся мер позволят нам существенно сократить смертность на дороге", - заключил докладчик.

"В целом снижается за последнее время смертность?" - спросил глава государства. "Да, за последние годы у нас снижается смертность с 19 человек на 100 тысяч населения уже опустилась до 13. Конечные цели нам поставлены еще более жесткие - до 4 человек", - последовал ответ. "Продолжайте работать", - поручил президент.

Основным вопросом встречи значилась реформа контрольно-надзорной деятельности. Были доложены контуры предстоящей реформы, рассказал журналистам вице-премьер Константин Чуйченко. "Президент одобрил предлагаемый правительством план", - сообщил он. Нужно будет отменить все действующие требования, "но это не самая главная задача, и термин "регуляторная гильотина" - не совсем точно отражает, что будет на протяжении этих полутора лет", сказал Чуйченко. Самое главное - не уничтожить действующую несовременную систему, которая тормозить экономическое развитие, а создать новую, которая будет способствовать росту. "Мы постараемся до августа разработать и представить на утверждение нормативный акт об отмене действующего контрольно-надзорного регулирования, при этом срок вступления для отмены будет составлять 1 января 2021 года. Мы на Петербургском юридическом форуме представим проект нового контрольно-надзорного закона", - сказал вице-премьер. А на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня кабмин представит законопроект об обязательных требованиях для предмета контрольной деятельности. Этот закон будут стараться принять в первой половине 2020 года, а может, даже раньше.