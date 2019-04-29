Чистая российская нефть достигла приграничной зоны с Беларусью

Не загрязненная органическими хлоридами российская экспортная нефть в трубопроводе "Дружба" дошла до приграничной с Беларусью станции, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

"Как и планировалось, по состоянию на 12:00 29 апреля 2019 года нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции "Унеча" нефтепровода "Дружба", - рассказал он.

Ранее Дмитрий Козак говорил, что полностью стабильная работа нефтепровода будет восстановлена в течение двух недель, то есть к 9-10 мая. Вместе с белорусской, польской и украинской сторонами 26 апреля было найдено некое техническое решение, как очистить загрязненный поток.

Сейчас на территории России, где, по данным "Транснефти", и произошло загрязнение потока, ведется расследование. По предварительным данным, органические хлориды, которые могут испортить нефтеперерабатывающее оборудование, попали в трубопровод в Самарской области. На поиск виновных в случившемся премьер-министр Дмитрий Медведев отвел срок в семь суток - до 4 мая.

Из-за загрязнения потока Беларуси пришлось снизить загрузку своих заводов, приостановить экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизеля) и нефти, после чего транзит приостановили Украина и Польша. Восстановление экспорта ожидается в мае.