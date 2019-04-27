Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в "Дружбе"

По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Минэнерго.

"В комиссию войдут руководители и заместители федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедра, Ростехнадзор, Росстандарт, а также ПАО "Транснефть", - уточняется в сообщении.

Ранее в тот же день на разбирательства вокруг качества нефти в экспортном трубопроводе "Дружба" обратил внимание президент Владимир Путин. Речь идет о сбросе в трубу партии сырья, загрязненной хлоридами.

19 апреля эта нефть дошла до Беларуси, вынудив ее приостановить дальнейший экспорт нефти в европейские страны и нефтепродуктов на близлежащую Украину. 26 апреля прошла четырехстороння встреча на уровне нефтетранспортных компаний России, Беларуси, Украины и Польши, по итогам найдено техническое решение, как очистить поток. "Транснефть" сообщила о возбуждении дела об умышленном загрязнении трубопроводного потока под Самарой.

"Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции в Пекине.

После этого на сайте правительства РФ появилось поручение Медведева провести проверку по факту загрязнения нефти, найти виновных, передать данные в Генпрокуратуру и обеспечить неповторение подобных ситуаций. Медведев отвел на это семь суток.