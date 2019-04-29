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29.04.2019 15:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе

Текст: Юлия Суконкина (Керчь)

Строители Крымского моста к концу апреля уложили уже более 22 из 38 километров рельсошпальной решетки. Специализированные хозяйственные составы, которые поедут через пролив уже в августе 2019 года, помогут завершить необходимые строительные, монтажные и наладочные работы. Об этом заявлено в Тамани на заседании Общественного совета по строительству Крымского моста.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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На стройплощадке с учетом ночной и дневной смен трудятся почти 5000 инженеров и рабочих. После состыковки последних железнодорожных пролетов пути прокладываются с двух берегов одновременно.

Сейчас пролеты окрашиваются, а скоро начнется монтаж устройств сигнализации и централизации и блокировки: автоматика будет контролировать соблюдение безопасных интервалов следования поездов в попутном направлении. Также железнодорожники монтируют деформационные швы, которые позволят компенсировать температурные перепады металлоконструкций. По словам заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькин, из 600 швов 500 уже готовы.

Предполагается, что уже в августе 2019 года по мосту начнется технологическое движение поездов, а в декабре, как уже не раз было заявлено, через Керченский пролив пойдут первые пассажирские и грузовые поезда в обоих направлениях. В будущем Крымский мост сможет принимать и скоростные поезда.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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