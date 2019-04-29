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29.04.2019 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале проверят церковь, где при пожаре пострадали дети

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Прокуратурой и СК Челябинской области организованы проверки по факту сегодняшнего пожара в храме поселка Межевой, из-за которого пострадали находившиеся на экскурсии дети. Прежде всего, предстоит проверить пожарную безопасность, а также соблюдение законодательства о безопасности детей при проведении экскурсий, сообщили в понедельник в правоохранительных ведомствах.

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- По предварительным данным, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в районе электрокотла и системы управления электроникой, - сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Саткинской городской прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства об охране здоровья детей при организации экскурсии и норм противопожарной безопасности.

По данным СК, школьники находились на экскурсии на церковной колокольне, когда началось возгорание кровли от электронагревательного котла. При выходе из здания им пришлось пройти задымленный участок. В результате шестеро детей получили отравление продуктами горения. Медики оценивают их состояние, как стабильное.

Между тем, как сообщили "РГ" в минздраве региона, количество пострадавших увечилось до семи. В эти часы в саткинскую больницу с жалобами на боль и першение в горле поступила еще одна девочка, находившаяся на экскурсии в церкви. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Как и ранее поступившим детям, ей назначены ингаляции увлажненным кислородом.

По данным ГУ МЧС по региону, площадь возгорания в храме Святителя Спиридона епископа Тримифунтского составила 30 квадратных метров. Пострадала центральная часть храма - трапезная часть.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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