На Урале проверят церковь, где при пожаре пострадали дети

Прокуратурой и СК Челябинской области организованы проверки по факту сегодняшнего пожара в храме поселка Межевой, из-за которого пострадали находившиеся на экскурсии дети. Прежде всего, предстоит проверить пожарную безопасность, а также соблюдение законодательства о безопасности детей при проведении экскурсий, сообщили в понедельник в правоохранительных ведомствах.

- По предварительным данным, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в районе электрокотла и системы управления электроникой, - сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Саткинской городской прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства об охране здоровья детей при организации экскурсии и норм противопожарной безопасности.

По данным СК, школьники находились на экскурсии на церковной колокольне, когда началось возгорание кровли от электронагревательного котла. При выходе из здания им пришлось пройти задымленный участок. В результате шестеро детей получили отравление продуктами горения. Медики оценивают их состояние, как стабильное.

Между тем, как сообщили "РГ" в минздраве региона, количество пострадавших увечилось до семи. В эти часы в саткинскую больницу с жалобами на боль и першение в горле поступила еще одна девочка, находившаяся на экскурсии в церкви. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Как и ранее поступившим детям, ей назначены ингаляции увлажненным кислородом.

По данным ГУ МЧС по региону, площадь возгорания в храме Святителя Спиридона епископа Тримифунтского составила 30 квадратных метров. Пострадала центральная часть храма - трапезная часть.