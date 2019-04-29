Российский яхтсмен Игорь Зарецкий возобновит участие в гонке Golden Globe Race

Игорь Зарецкий, представляющий Россию в одиночной кругосветной гонке Golden Globe Race на яхте "Эсмеральда", намерен вернуться в гонку и пройти оставшуюся часть дистанции - несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и три тяжелые операции. Об этом решении 67-летний шкипер заявил на пресс-конференции, которая прошла 26 апреля 2019 года в медиа-центре "Российской газеты".

Гонка Golden Globe Race - уникальное событие в мировом парусном спорте. По правилам участники имеют право использовать только технические средства, доступные в середине прошлого века. Применение GPS-навигации, спутниковой связи и любой современной электроники запрещено. Правила гонки также запрещают любую помощь со стороны, остановки в оборудованных портах и сход на берег.

О невероятно сложных условиях этой гонки говорит хотя бы тот факт, что к настоящему моменту с дистанции сошли 12 из 18 участников. Финишировали пока только четверо.

В океане за пятое место в основном зачете еще продолжает бороться 60-летний финн Тапио Лехтинен. Что касается 67-летнего российского яхтсмена, то он, хотя формально и остается в гонке, но переведен из основного зачета в класс "Chichester" за вынужденное нарушение запрета на остановку. В декабре после пересечения Индийского океана Игорю Зарецкому пришлось зайти в австралийский порт Олбани.

Как пояснил в ходе пресс-конференции менеджер команды Борис Сенаторов, главной причиной остановки были серьезные повреждения такелажа и сильное обрастание корпуса яхты. Все эти факторы вместе представляли серьезную угрозу на предстоящем отрезке пути к мысу Горн.

Впрочем, по оценке самого Игоря Зарецкого, если бы не обрастание, он смог бы продолжить гонку даже с теми серьезными поломками, которые ему удалось частично устранить прямо на дистанции.

Однако на пресс-конференции впервые вскрылись куда более драматичные подробности, вынудившие российскую команду прервать участие в гонке.

За полгода до старта яхтсмен прошел медицинское обследование, в ходе которого у него выявили онкологическое поражение почки. Другого способа лечения кроме операции врачи не видели. По словам Игоря Зарецкого, на вопрос, можно ли подождать с операцией до конца гонки, ответ был простой: можем не дождаться.

В январе 2018 года Игорю Зарецкому сделали операцию по удалению пораженной раком почки. А затем, за три месяца до старта, пришлось провести операцию по резекции затронутого метастазами желудка. Проблема, по мнению врачей, была решена.

Но в ходе ремонта яхты в австралийском порту Олбани, Игорь Зарецкий по настоянию команды прошел медицинское обследование в местной клинике, которое выявило проблемы с лимфатическим узлом, расположенным около правой почки. В марте в московской клинике российскому яхтсмену была сделана очередная операция.

Сейчас врачи с оптимизмом оценивают состояние его здоровья. Игорь Зарецкий заявил, что в ноябре он вернется в Олбани и продолжит одиночную кругосветку.

Такой срок определен оргкомитетом гонки по соображениям безопасности. В настоящий момент в районе мыса Горн, который предстоит обогнуть российской яхте, начался сезон жесточайших штормов. Он продлится до глубокой осени.

Оргкомитет Golden Globe Race тем не менее официально подтвердил, что российский участник не исключен из гонки, и может завершить её в классе "Chichester", названном в честь легенды парусного спорта сэра Фрэнсиса Чичестера, совершившего первое одиночное кругосветное плавание с одной остановкой.

Что особо знаменательно, великий предшественник российского яхтсмена также боролся с раком и в ходе своего знаменитого кругосветного путешествия сделал единственную остановку именно в Австралии.