С 1 мая вступает в силу ГОСТ на дорожные указатели

С 1 мая в России начнет действовать новый стандарт на дорожные знаки. Согласно ему местные власти смогут устанавливать на улицах знаки уменьшенного размера, а также знаки, в поле которых не только привычное каждому водителю изображение, но и дополнительная информация, которая раньше указывалась в информационной табличке, размещаемой под знаком.

Маленькие знаки не так сильно будут загромождать город. Но увидят ли их водители? Фото: Владимир Веленгурин/ "Комсомольская правда"

Этот ГОСТ не отменяет тот, который действовал до сих пор. Более того, новый ГОСТ - необязательный для применения. Таким образом, у нас в стране будут действовать сразу два стандарта на дорожные знаки: обязательный и добровольный.

Напомним, что новый ГОСТ появился благодаря усилиям экспертного центра Probok.net. Специалисты этого центра выступили инициаторами создания технического комитета Росстандарта "Удобная дорога", который разработал этот документ. Первоначально он был утвержден как предварительный стандарт. Знаки уменьшенного размера в качестве эксперимента применялись в Москве и других городах. Их применение не вызвало нареканий, и было решено утвердить их в качестве национального стандарта.

Новый ГОСТ вводит знак, которыйсоздает условия для грубого нарушения Правил дорожного движения - поворота направо на красный свет

Если раньше местные власти при установке знаков выбирали между обязательным и предварительным стандартами, то теперь им придется делать выбор между обязательным и добровольным.

Знаки уменьшенного размера сделаны для того, чтобы не портить вид улиц. Предполагается, что при движении со скоростью до 60 км/ч они будут также заметны на дорогах.

Однако практика показывает, что это не совсем так. Столичное ГИБДД даже выиграло суд по факту установки знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" на некоторых улицах. По данным ГИБДД, представленным в суде, до установки новых знаков на этих участках аварий не было, а после - семь наездов на пешеходов в течение года. Причем два из них смертельных.

Также ГОСТ вводит знаки, которые устанавливаются на фасадах зданий, то есть параллельно дороге. Такая установка должна облегчить жизнь пешеходам, освободив тротуары от столбов. Но насколько будет легче от этого водителю, которому придется смотреть не вперед на дорогу, а боковое окно в поисках этого знака?

Совмещение в поле знака самого знака и таблички - интуитивно понятно водителям, хотя таких совмещенных знаков нет в Правилах дорожного движения. Например, на синем квадратном поле буква "Р" и монетки - понятно, что это платная парковка.

Добровольный стандарт вводит знак "Выделенная трамвайная полоса". Необходимость его появления очень спорная. Ведь у нас уже существует знак "Полоса для движения общественного транспорта". Зачем отдельно обозначать трамваи? Или предполагается запретить выезд на трамвайные пути автобусам? Так это необходимо прописать в Правилах. А так появляется лишний знак.

Новый ГОСТ вводит знак, который создает условия для грубого нарушения правил дорожного движения. За повторное такое нарушение предусмотрено даже лишение прав. Речь идет о проезде на красный сигнал светофора. А способствовать этому будет зеленая металлическая стрелка, которую ГОСТ предлагает устанавливать на светофоре около красного сигнала. Согласно стандарту, она разрешает правый поворот при красном сигнале светофора. Однако в Правилах нет ни такой стрелки, ни такого исключения. Поэтому инспектор ГИБДД обязан будет привлечь повернувшего за проезд на запрещающий сигнал.

Предупреждать водителей о том, как впереди организовано движение по полосам - это полезная идея. В стандарте есть такие предварительные знаки. Но одной из озвученных целей ГОСТа было сокращение количества знаков на улицах. С его применением увеличивается их количество и разнообразие. У водителей уже и так рябит в глазах от многообразия знаков и дорожной разметки. И все это не упрощает жизнь водителям. Чтобы не получить штраф или не уехать туда, куда не надо, водителям приходится смотреть не столько на дорогу, сколько на знаки.

Кстати, так, как в Правилах нет этих знаков с соответствующей нумерацией, непонятно, как инспектор будет оформлять несоблюдение одного из них. Водитель нарушил требования какого знака?

Использование такого добровольного ГОСТА применения знаков, которых нет в Правилах, приведет к путанице на дороге, введению водителей в заблуждение, и как следствие, росту аварийности. В конце концов водитель не обязан знать ГОСТы. Он должен знать и соблюдать Правила дорожного движения.