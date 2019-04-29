Найден старейший в Америке след человека

В Чили археологи обнаружили окаменелый человеческий след возрастом по меньшей мере 15,6 тысячи лет, что делает его самым ранним свидетельством присутствия человека в Америке.

Результаты исследования опубликованы в рецензируемом научном журнале PLOS One, а коротко о нем рассказывает Phys.org.

Сообщается, что след был обнаружен в области Пилуако в провинции Осорно недалеко от одноименного города и примерно в 820 километрах от Сантьяго. Открытие совершили еще в 2011 году археологи из Австралийского университета в Чили.

Однако палеонтологу Карен Морено и геологу Марио Пино потребовались годы, чтобы достоверно подтвердить: отпечаток был оставлен человеком.

В Америке ранее находили и другие окаменелые человеческие следы. Однако все они оказались моложе. Определить возраст "нового" отпечатка помогло радиоуглеродное датирование органического растительного материала, вкрапленного в след.

По словам Пино, вероятно, отпечаток оставил представитель вида Hominipes modernus, родственника человека разумного. Его вес составлял около 70 килограммов.

К слову, ранее к югу от Осорно был найден другой след человека. Он оказался моложе примерно на 1000 лет.