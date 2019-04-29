Раскрыта тайна прихода Тутанхамона к власти

Египтолог Валери Анжено из Канадского университета в Квебеке обнародовала результаты своего многолетнего исследования, доказывающего, что правлению Тутанхамона предшествовал захват трона двумя его сестрами.

Как сообщает Phys.org, гипотеза была представлена на ежегодной конференции Американского исследовательского центра в Египте. Ее хорошо приняли.

Исследователям известно, что до Тутанхамона правила некая царица. Одни считают, что это была Нефертити - сестра и жена Эхнатона, которая провозгласила себя фараоном после его смерти. Другие ученые придерживаются мнения, что это была Меритатон - старшая дочь Нефертити.

Новая теория предполагает, что таких цариц было две. Анжено провела анализ, основанный на изучении древнеегипетских символов. По ее мнению, после смерти Эхнатона власть захватили две его дочери.

Им пришлось это сделать, поскольку Тутанхамону в то время было всего четыре или пять лет. Он был слишком мал, чтобы править. Всего у Эхнатона было шесть дочерей.

Древнеегипетские тексты говорят, что Эхнатон женился на Меритатон, чтобы подготовить ее к правлению. Однако некоторые надписи указывают на то, что он "ухаживал" и за четвертой из своих дочерей - Нефернефруатон-Ташерит.

По мнению Анжено, эти сестры могли править совместно и войти в историю под общим именем. Например, под именем Нефернефруатон. Известно, что это был фараон женского пола. Но достоверных сведений об этом правителе не сохранилось.

Тутанхамон правил примерно с 1332 по 1323 годы до н.э. Славу ему принесло "проклятие гробницы", открытой в 1922 году.

"Египтология является очень консервативной дисциплиной, но моя идея была на удивление хорошо принята, за исключением двух коллег, которые яростно выступили против нее", - сказала Валери Анжено.