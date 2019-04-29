Ученые рассказали о влиянии стресса на появление рака

Известно, что затяжной стресс может ускорить прогрессирование злокачественных опухолей в организме. Кроме того, по данным Института рака США (National Cancer Institute), есть "множество биологических причин полагать, что существует также связь между хроническим стрессом и риском появления онкологии", передает Live Science.

Как пояснили исследователи, острый непродолжительный стресс часто необходим, чтобы должным образом реагировать на опасные ситуации. А вот хронический стресс (или дистресс: сильная тревожность, подавленность, недомогание) может спровоцировать изменение метаболизма, повышение уровня определенных гормонов, сокращение длины теломер - концевых участков хромосом (чем они короче, тем выше риск развития заболеваний и ранней смерти).

Более того, хронический стресс ослабляет иммунную систему. Все это, в свою очередь, может повлиять на развитие и прогрессирование рака, пояснила специалист Онкологического центра в Тампе (Флорида) Шелли Творогер.

Ранее японские ученые выяснили, что у постоянно испытывающих стресс людей (особенно мужчин) риск развития рака на 11% выше, чем у тех, кто отличается стабильно низким уровнем стресса.

- Да, сегодня появляется все больше свидетельств того, что хронический стресс может влиять на риск появления рака через нарушение иммунной регуляции. Но все же я не думаю, что можно говорить об установленной связи между появлением онкологии и стрессом. Имеющиеся доказательства связывают стресс с выживаемостью больных раком, а не с риском заболеть им, - отметила сотрудница Института рака Рутгерса в Нью-Джерси профессор Элиза Бандера.

Все специалисты сошлись во мнении, что снижение уровня стресса поможет увеличить качество и продолжительность жизни как здоровых людей, так и тех, кто страдает от каких-либо недугов.