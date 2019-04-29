Видео: растерявшийся автопилот чуть не сбросил Tesla с обрыва

Автопилот - одна из самых эффектных функций современного автомобиля, необходимая, но, как показывает практика, пока еще не самодостаточная. Включив его, водителю не стоит переставать следить за дорогой, вальяжно откинувшись на сидении и прихлебывая чай из термоса.

На этом видео с регистратора можно увидеть, как автопилот Tesla Model X совершенно по-человечески растерялся на горном серпантине (кстати, не таком уж и извилистом) и, сбившись в количестве поворотов, слишком круто взял влево и врезался в скалу. Спасибо, что вправо не взял и не слетел с обрыва вниз.

Что именно сбило с курса машину - об этом спорят в комментариях под видео автолюбители, а на заводе Tesla - программисты. Слишком быстрая череда поворотов вправо-влево? Нечеткая разметка? Слабая освещенность апрельского вечера? Так или иначе, Илону Маску есть над чем подумать.