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30.04.2019 14:08
Рубрика: Происшествия

Алексей Осавелюк: Амнистии помогают снижать уровень преступности

Текст: Владислав Куликов

Совет по правам человека при президенте России намерен выйти с предложением объявить в будущем году амнистию к 75-летию Победы. Как уже писала "РГ", в Госдуме заявили, что готовы рассмотреть проекты, которые поступят, но подобная инициатива должна быть тщательно проработана. В беседе с корреспондентом "РГ" профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук Алексей Осавелюк высказал мнение, что амнистии в целом положительно сказываются на снижении уровня преступности.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как амнистии влияют на уровень и состояние преступности, ведет ли кто-нибудь вообще подобную статистику?

Алексей Осавелюк: Думаю, что подобную статистику ведут правоохранительные органы, но вряд ли можно говорить о прямой зависимости между количеством амнистированных и состоянием преступности. Представляется, что здесь нет и не может быть линейной зависимости.

Фото: istock
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Но умение прощать и понимать другого человека, проявлять милосердие к другому способны повысить уровень доверия, состояние нравственности, уменьшить степень агрессивности и в конечном итоге позитивно повлиять на уменьшение криминогенности. Считаю, что это отдельная, очень сложная и актуальная проблема, которую простым комментарием не только не решить, но даже и относительно удачно не объяснить. Но в целом, на мой взгляд, амнистии положительно сказываются на снижении уровня преступности.

Осужденные по каким категориям преступлений обычно попадают под амнистию?

Алексей Осавелюк: Откровенно говоря, я бы не хотел комментировать, а тем более подменять своим сугубо субъективным мнением право, закрепленное в статье 103 Конституции России за Государственной Думой. Каждый раз накануне амнистии предварительно проводится очень серьезная кропотливая проверка и подготовительная работа серьезных специалистов по многим отраслям знаний. Состав амнистируемых в связи с указанными обстоятельствами в известной степени корректируется.

Как часто государство объявляет амнистии?

Алексей Осавелюк: Как показывает практика, решение об амнистии всегда принимается Государственной Думой в связи с каким-то особо значимым событием общегосударственного масштаба, в конкретных условиях, с конкретным составом амнистируемых и т.д. Последняя амнистия в России проходила в 2015 году, когда отмечалось 70-летие Победы…

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В целом, как относитесь к амнистии как к идее?

Алексей Осавелюк: Хотел бы обратить внимание на то, что милосердие и прощение как нравственная категория всегда, на всем протяжении его существования сопровождали человека. Право, по большому счету, система прав и обязанностей, которые отвечают на вопрос, что делать или не делать в конкретной ситуации, и поэтому воздействуют только на поведение (действие), не позволяют оценить поведение ни одного человека!

Но нравственность, зафиксированная в совести каждого из нас, отвечает на другие вопросы, известные нам со школьной скамьи: "Что такое хорошо, и что такое плохо?" Подобные критерии позволяют не только воздействовать на поведение, но и на психику (мысли), оценить качество поведения и регулирование поступков человека. Если мы хотим оставаться людьми, мы должны быть на нравственной высоте и уметь прощать другим проступки, которые нередко совершаем сами. Тем более, что в действующей Конституции Российской Федерации имеется около двадцати статей, в которых речь идет о нравственных началах прав и свобод человека!

Чтобы хоть как-то приблизиться к адекватной оценке указанной идеи, предлагаю вспомнить реальную ситуацию, которая имела место две тысячи лет тому назад. Апостол Петр, надеясь получить одобрение соответствующему своему поведению, "приступил к Нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: Не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз" (Мф. 18:21-22).

Фото: Виктор Васенин
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На ваш взгляд, как сегодня вообще обстоят дела с политикой уголовных наказаний, насколько она мягкая или жесткая, и является ли амнистия способом смягчения системы уголовных наказаний?

Алексей Осавелюк: В течение десятилетий политика уголовных наказаний (то более мягкая, то более жесткая) под воздействием различных факторов менялась. Поэтому я бы не стал давать какую-то однозначную и "верную" оценку указанному явлению. Многое, как всегда, определяется обстоятельствами места и времени, другими факторами.

В настоящее время, на мой взгляд, проводится мудрое решение о смягчении системы уголовных наказаний и декриминализации некоторых составов преступлений, которые не представляют серьезной угрозы для общества и государства. Особенно это касается декриминализации некоторых составов преступлений. Поскольку при декриминализации, помимо всего прочего, в подобных случаях человек не "вырывается" из привычной обстановки, и его перевоспитанием (бесплатно, в отличие от лишения свободы) занимается ежедневно семья и близкие ему люди.

Думаю, что амнистия является одним из звеньев, способов реализации наметившейся тенденции.

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