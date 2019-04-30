Аудио: серьезно пострадавшая в ДТП МакSим обратилась к поклонникам

Российская певица и музыкальный продюсер МакSим, серьезно пострадавшая в ДТП и в настоящее время находящаяся в больнице, записала небольшое аудиообращение к поклонникам, в котором поблагодарила их за поддержку.

Обращение опубликовано в Instagram представителя артистки Маргариты Соколовой.

"Передает всем аудиопривет! Пока еще больно говорить, но чувствует себя лучше. К концу недели, Бог даст, перевезем ее в Москву", - пообещала Маргарита.

МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП 23 апреля. Как рассказала сама артистка, у автомобиля, в котором она ехала в аэропорт в качестве пассажира, лопнуло колесо - машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет.