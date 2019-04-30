Это фиаско, Energizer. Смартфон с гигантской батареей никому не нужен

В феврале этого года на Международной выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне смартфон Energizer Power Max P18K Pop стал одним из самых интересных и обсуждаемых, но в тоже время спорных экспонатов.

При наличии средних технических характеристик киллер-фичей устройства заявлялся сверхъемкий аккумулятор на 18000 мАч. Из-за этого толщина устройства "раздулась" до 18 мм, а внешне гаджет больше походил на кирпич - при нескромной цене в 550 долларов.

На выставке концепт гибрида смартфона и пауэрбанка получил повышенное внимание профильной прессы, но вот с продажами изначально не заладилось.

Компания Avenir Telecom, ответственная за разработку смартфона под брендом Energizer, запустила кампанию по сбору денег на краудфандинговой платформе Indiegogo. Целью была объявлена смелая цифра в 1,2 млн. долларов.

Но проект не получил народной поддержки и денежных вливаний, в результате чего удалось набрать чуть больше одного процента ожидаемой суммы, а всего в "благотворительности" поучаствовало менее трех десятков человек.

Производитель, несмотря на фиаско, в дальнейшем планирует продолжить работу по созданию чемпиона автономности, но уже с уменьшенными габаритами и улучшенной эргономикой.