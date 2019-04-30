Финал шоу "Голос. Дети" показал самый низкий рейтинг за историю программы

Шестой сезон проекта "Голос. Дети" омрачился не только масштабным скандалом, когда телезрители заподозрили "накрутку" голосов при выявлении победителя (им была объявлена Микелла Абрамова), но и самым низким рейтингом за все годы существования этого телевизионного шоу.

По данным компании Mediascope, рейтинг финала составил 4,6%, поскольку его посмотрели только 3,2 миллиона человек.

В прошлом, 5-м сезоне, их было на 600 тысяч больше, а в 4-м - на 500 тысяч.

Причем, 6-й сезон и на других этапах конкурса оказался самым низко рейтинговым за все время существования проекта. Ну, а самым популярным у телезрителей оказался первый сезон 2014 года.

Напомним, пресс-служба Первого канала после финала, состоявшегося 26 апреля, заявила о проверке результатов голосования из-за "аномальных показателей": разрыв между победителем и вторым местом составил сразу 80 тысяч голосов.

Голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice) и "Голос. Дети" (The Voice Kids), тоже всерьез отнеслась к ситуации с голосованием в финале 6-го сезона и ждет результатов расследования. И только после его завершения сообщит свою позицию.

Ожидается, что итоги проверки станут известны до 3 мая.