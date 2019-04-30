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30.04.2019 21:25
Рубрика: Культура

Финал шоу "Голос. Дети" показал самый низкий рейтинг за историю программы

Текст: Александр Алексеев

Шестой сезон проекта "Голос. Дети" омрачился не только масштабным скандалом, когда телезрители заподозрили "накрутку" голосов при выявлении победителя (им была объявлена Микелла Абрамова), но и самым низким рейтингом за все годы существования этого телевизионного шоу.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным компании Mediascope, рейтинг финала составил 4,6%, поскольку его посмотрели только 3,2 миллиона человек.

В прошлом, 5-м сезоне, их было на 600 тысяч больше, а в 4-м - на 500 тысяч.

Фото: instagram.com/voice1tv
Голландские хозяева забеспокоились о скандале вокруг шоу "Голос. Дети"

Причем, 6-й сезон и на других этапах конкурса оказался самым низко рейтинговым за все время существования проекта. Ну, а самым популярным у телезрителей оказался первый сезон 2014 года.

Напомним, пресс-служба Первого канала после финала, состоявшегося 26 апреля, заявила о проверке результатов голосования из-за "аномальных показателей": разрыв между победителем и вторым местом составил сразу 80 тысяч голосов.

Голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice) и "Голос. Дети" (The Voice Kids), тоже всерьез отнеслась к ситуации с голосованием в финале 6-го сезона и ждет результатов расследования. И только после его завершения сообщит свою позицию.

Ожидается, что итоги проверки станут известны до 3 мая.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым
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