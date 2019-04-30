Где самые дешевые летние шины в России

Эксперты "Авито" проанализировали рынок летней резины и выяснили, что за год он стал развиваться активнее: спрос вырос на 11%, а объем предложения - на 26%. Первое место по росту спроса занял Красноярск (47%), а по росту предложения - Тольятти (63%). При этом средняя цена по России возросла только на 2% и составила 7 130 рублей за комплект.

Интерес к покупке летней резины в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 19 из 23 крупных городов. Лидерами по приросту стали Красноярск и Новосибирск, где спрос стал больше в полтора раза. Следом расположились Тольятти, Казань и Тюмень: он вырос на треть. Снижение произошло только в Краснодаре (-1%), Ростове-на-Дону (-16%) и Волгограде (-18%), а Санкт-Петербург стал единственным городом, где спрос остался на уровне апреля 2018 года.

Зато предложение выросло повсеместно, особенно сильно - в Тольятти (63%), Ростове-на-Дону (61%), Ижевске (57%), Красноярске (56%), Воронеже и Самаре (по 50%). Минимальный прирост зафиксирован в Иркутске (6%) и Челябинске (9%).

В целом по России спрос увеличился на 11%, а предложение - на 26%.

Именно апрель является месяцем, когда российские автолюбители особенно активно готовятся к теплому сезону: так, по сравнению с мартом, предложение выросло на 153%, а спрос – на 73%. Показатели увеличились во всех городах без исключения. Предложение возросло в диапазоне от 15% в Краснодаре до 152% в Уфе, спрос – от 14% в Краснодаре до 316% в Казани.

Спустя год продавцы не только выставили больше товара на рынок. Пользуясь ростом востребованности летних шин, они подняли цены, однако незначительно – всего на 2% по всей России. Рост стоимости зафиксирован в 17 городах. Первую тройку по подорожанию составили Омск (21%), Красноярск (16%) и Барнаул (14%). Снижение цен произошло в шести городах, значительнее всего – в Тольятти (-13%).

Доступнее всего купить комплект летних шин можно в Волгограде (в среднем 4 796 рублей), а дороже всего – в Красноярске (10 366 рублей). Всероссийская цена составила 7 130 рублей.