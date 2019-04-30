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30.04.2019 05:18
Рубрика: В мире

Глава Косово призвал Сербию признать республику

Лидер Косово Хашим Тачи призвал Белград признать самопровозглашенную республику. "Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета", - говорится в сообщении Тачи.

Глава региона отметил, что требования о создании сербских муниципалитетов на севере региона с исполнительной властью по модели Сербской Республики в Боснии и Герцеговине "никогда не будут реализованы", передает Gazeta Express. "Единственным вариантом является диалог", - отметил Тачи.

Премьер Косово: Я лишь американский солдат, выполняющий приказы США

Ранее сербский министр обороны Александр Вулин выступил за скорейшее разграничение территорий с албанцами в Косово, так как это, по его словам, позволило бы защищать вновь определенные рубежи. Он подчеркнул, что вопрос разграничения территорий должен быть решен путем всеобщего референдума.

Между тем в начале месяца в Косово прошли антиправительственные протесты под названием "Охота на ворье". Демонстранты возмущены коррупцией и злоупотреблением служебного положения чиновников в косовском правительстве Рамуша Харадиная.

В мире Европа Сербия Косово Проблема Косово
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