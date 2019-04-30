Голландские хозяева забеспокоились о скандале вокруг шоу "Голос. Дети"

Голландская компания Talpa Media, владеющая правами на франшизу "Голос" (The Voice), серьезно отнеслась к ситуации со скандалом вокруг голосования в финале российской версии шоу "Голос.Дети". Где, напомним, победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Что не все посчитали справедливым и честным.

В результате - расследование с привлечением официального партнера Интерпола, результатов которого, передает "Интерфакс", голландские хозяева ожидают с обостренным вниманием.

Уточнено, что Первый канал российского ТВ, на котором транслируется шоу, консультируется с Talpa Media по вопросам, возникшим после голосования в финале российской версии шестого сезона "Голоса. Дети" (The Voice Kids). И "обе компании относятся к этому очень серьезно", - цитирует агентство заявление Talpa Media.

Из которого следует, что компания ждет от Первого канала результатов начатой им проверки, "и после этого сообщит свою позицию".

Напомним, что к внутреннему расследованию канал привлек международную компанию Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Отмечено, что проверка результатов голосования на российском "Голосе. Дети" может занять до месяца.

Talpa Media - создатель и владелец формата шоу "Голос" (The Voice), лицензии на которое проданы в 67 странах.

Ранее сообщалось, что в адрес Алсу стали поступать угрозы.