Южную Корею призвали присоединиться к российско-северокорейскому проекту

Новости

Медведев пообещал расследовать инцидент с некачественной нефтью в "Дружбе" 15:21
Медведев: Предложения РФ по газу применимы к новым властям Украины 15:20
В Саратове красной краской испачкали памятник Воинам-танкистам 15:16
Россия не будет ограничивать поставки молочной продукции из Беларуси 15:15
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота 15:14
В Крыму турист сорвался с 10-метровой скалы в долине Ада 15:00
В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение 14:56
В Японии зацвели сакуры, посаженные при рождении императора Акихито 14:53
Премьер Беларуси призвал к повышению эффективности механизмов ЕАЭС 14:49
На Урале три десятка одиноких стариков стали жертвами мошенников 14:38
В Южной Корее открылся крупнейший круизный терминал 14:28
Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС 14:18
Lada Raven станет основой для русской Tesla 14:09
В Госдуме оценили заявления о "неожиданном ударе" Зеленского 14:05
Челябинского депутата отправили на обязательные работы за пьяную езду 14:02
Какие российские фильмы популярны в КНДР 13:46
Трассу "Кавказ" перекрыли из-за пожара на рынке под Пятигорском 13:38
Итальянские ученые решили расшифровать ДНК Леонардо да Винчи 13:31
Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах 13:23
В Новосибирске начали проверку сообщения об изнасиловании студентки 13:23
В Гамбурге автомобиль протаранил здание: 9 пострадавших 13:19
Видео: Балерины станцевали на МКС 13:13
Полиция задержала министра экономики Дагестана 13:07
Заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване 12:59
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 14:02
Рубрика: В мире

Южную Корею призвали присоединиться к российско-северокорейскому проекту

Текст: Олег Кирьянов (Раджин - Сеул)
Влиятельный политический деятель Южной Кореи, депутат правящей Демократической партии "Тобуро" Сон Ён Гиль призвал правительство страны частично отменить санкции в отношении КНДР и присоединиться к российско-северокорейскому логистическому проекту "Хасан - Раджин", который реализуется совместным предприятием "Расонконтранс". Директор этой компании Иван Тонких лично разъяснил южнокорейским экспертам особенности и достоинства проекта.
Фото: Олег Кирьянов/ РГ Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Фото: Олег Кирьянов/ РГ

Это заявление было сделано на днях в парламенте Южной Кореи, где Сон Ён Гиль, несколько его коллег по правящей партии, а также генеральный директор "Расонконтранса" Иван Тонких провели совместную пресс-конференцию и презентацию проекта.

По словам Сон Ён Гиля, присоединение Сеула к российско-северокорейскому проекту не только выгодно Южной Корее с точки зрения экономики, но также будет способствовать вовлечению КНДР в международную экономику, благоприятно скажется на ядерном разоружении Северной Кореи и будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Телеканал Южной Кореи показал Мун Чжэ Ина с флагом КНДР

Сеул вплоть до конца 2015 г. изучал возможность участия в проекте, но после ракетно-ядерных запусков КНДР в первой половине 2016 г. ввел односторонние санкции против Пхеньяна, которые не позволяют ему участвовать в проекте "Хасан - Раджин". Сон призвал учесть изменившуюся ситуацию на Корейском полуострове и вывести проект из-под санкций.

Генеральный директор СП "Расонконтранс" Иван Тонких в беседе с южнокорейскими журналистами подчеркнул, что при транспортировке через Раджин и возможности "Расонконтранса" южнокорейские компании смогут экономить более 50 миллионов долларов на транспортных расходах при импорте угля из России. По словам бизнесмена, проект является уникальным местом, где совместно каждый день трудятся представители России, КНДР и где рады будут принять и южнокорейских партнеров.

Отметим, что в ходе недавно состоявшегося во Владивостоке российско-северокорейского саммита президент РФ Владимир Путин и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын обсуждали различные пути активизации двустороннего сотрудничества. На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин отметил, что взаимодействие РФ и КНДР представляет хорошие шансы и выгодно и Южной Корее. Среди перспективных направлений было отмечено взаимодействие в сфере железных дорог, поставки нефти, газа и прочие направления.

Справка "РГ"

ОАО "РЖД" совместно с КНДР реализует проект "Хасан-Раджин", который предусматривает модернизацию железнодорожного полотна между станцией Хасан (РФ) и Раджин (КНДР), а также строительство и дальнейшую эксплуатацию грузового терминала в порту Раджин.

Путин: Первая часть плана по корейскому урегулированию выполнена

Реализацией проекта занимается специально созданное для этого российско-корейское СП "РасонКонТранс", где 70 процентов акций принадлежит ОАО "РЖД". Уже начато полноценное использование портового терминала и железной дороги. К настоящему моменту через проект перевезено около пяти миллионов тонн угля.

К участию в проекте проявляла интерес и Южная Корея в лице железнодорожного концерна Korail, сталелитейного гиганта POSCO и компании грузоперевозок Hyundai Merchant Marine.

Сеул рассматривал проект не только как экономическое, но и политическое сотрудничество, которое позволит улучшить межкорейские отношения и приблизить объединение двух частей Корейского полуострова. Договоренность о возможном участии Сеула была достигнута в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Сеул в ноябре 2013 г. По предварительным оценкам, инвестиции южан могли составить 150-200 миллионов долларов и должны были осуществляться путем выкупа 49 процентов российской доли в "РасонКонТрансе". Южная Корея в 2014-2015 гг. совершила уже три тестовые поставки угля через проект. Однако в 2016 г. Сеул уведомил о бессрочной приостановке переговоров о своем возможном присоединении к проекту.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Восточная Азия Северная Корея Отношения двух Корей Корейский полуостров на пути к объединению
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
В Госдуме оценили заявления о "неожиданном ударе" Зеленского
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Полиция задержала министра экономики Дагестана