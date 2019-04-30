Южную Корею призвали присоединиться к российско-северокорейскому проекту

Влиятельный политический деятель Южной Кореи, депутат правящей Демократической партии "Тобуро" Сон Ён Гиль призвал правительство страны частично отменить санкции в отношении КНДР и присоединиться к российско-северокорейскому логистическому проекту "Хасан - Раджин", который реализуется совместным предприятием "Расонконтранс". Директор этой компании Иван Тонких лично разъяснил южнокорейским экспертам особенности и достоинства проекта.

Это заявление было сделано на днях в парламенте Южной Кореи, где Сон Ён Гиль, несколько его коллег по правящей партии, а также генеральный директор "Расонконтранса" Иван Тонких провели совместную пресс-конференцию и презентацию проекта.

По словам Сон Ён Гиля, присоединение Сеула к российско-северокорейскому проекту не только выгодно Южной Корее с точки зрения экономики, но также будет способствовать вовлечению КНДР в международную экономику, благоприятно скажется на ядерном разоружении Северной Кореи и будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Сеул вплоть до конца 2015 г. изучал возможность участия в проекте, но после ракетно-ядерных запусков КНДР в первой половине 2016 г. ввел односторонние санкции против Пхеньяна, которые не позволяют ему участвовать в проекте "Хасан - Раджин". Сон призвал учесть изменившуюся ситуацию на Корейском полуострове и вывести проект из-под санкций.

Генеральный директор СП "Расонконтранс" Иван Тонких в беседе с южнокорейскими журналистами подчеркнул, что при транспортировке через Раджин и возможности "Расонконтранса" южнокорейские компании смогут экономить более 50 миллионов долларов на транспортных расходах при импорте угля из России. По словам бизнесмена, проект является уникальным местом, где совместно каждый день трудятся представители России, КНДР и где рады будут принять и южнокорейских партнеров.

Отметим, что в ходе недавно состоявшегося во Владивостоке российско-северокорейского саммита президент РФ Владимир Путин и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын обсуждали различные пути активизации двустороннего сотрудничества. На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин отметил, что взаимодействие РФ и КНДР представляет хорошие шансы и выгодно и Южной Корее. Среди перспективных направлений было отмечено взаимодействие в сфере железных дорог, поставки нефти, газа и прочие направления.

Справка "РГ"

ОАО "РЖД" совместно с КНДР реализует проект "Хасан-Раджин", который предусматривает модернизацию железнодорожного полотна между станцией Хасан (РФ) и Раджин (КНДР), а также строительство и дальнейшую эксплуатацию грузового терминала в порту Раджин.

Реализацией проекта занимается специально созданное для этого российско-корейское СП "РасонКонТранс", где 70 процентов акций принадлежит ОАО "РЖД". Уже начато полноценное использование портового терминала и железной дороги. К настоящему моменту через проект перевезено около пяти миллионов тонн угля.

К участию в проекте проявляла интерес и Южная Корея в лице железнодорожного концерна Korail, сталелитейного гиганта POSCO и компании грузоперевозок Hyundai Merchant Marine.

Сеул рассматривал проект не только как экономическое, но и политическое сотрудничество, которое позволит улучшить межкорейские отношения и приблизить объединение двух частей Корейского полуострова. Договоренность о возможном участии Сеула была достигнута в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Сеул в ноябре 2013 г. По предварительным оценкам, инвестиции южан могли составить 150-200 миллионов долларов и должны были осуществляться путем выкупа 49 процентов российской доли в "РасонКонТрансе". Южная Корея в 2014-2015 гг. совершила уже три тестовые поставки угля через проект. Однако в 2016 г. Сеул уведомил о бессрочной приостановке переговоров о своем возможном присоединении к проекту.