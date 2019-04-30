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30.04.2019 21:19
Рубрика: В мире

Каракас готов применить оружие, чтобы остановить насилие

Текст: Юрий Когалов

Власти Венесуэлы готовы применить оружие, но только в ответ на насилие со стороны оппозиции. Об этом заявил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес.

Фото: Reuters
МИД призвал венесуэльскую оппозицию отказаться от насилия

"Те, кто придут к президентскому дворцу Мирафлорес ради насилия, будут побеждены силой​​​. Если будет нужно применить оружие, мы его применим", - отметил глава военного ведомства, предупреждая о возможных последствиях сторонников оппозиции, в настоящее время продвигающихся к резиденции главы государства.

Прозвучавшие ранее сегодня призывы лидера оппозиции Хуана Гуайдо к армии и народу свергнуть законного президента Николаса Мадуро, а также блокировку дорог неподалеку от военной базы "Карлота" группой людей в военной форме министр назвал актом терроризма и пыткой госпереворота. Ответственность за пострадавших во время этих событий он возложил на руководство оппозиции.

Мадуро призвал венесуэльцев к народной мобилизации

"Акт насилия был нацелен на подрыв мира в стране и запугивание граждан", - отметил Падрино Лопес.

По его словам, которые приводит Venezolana de Televisión, среди тех военных, кто оказался на развязке Альтамира, 80 процентов были приведены туда "обманным путем", и вскоре они вернулись в расположение своих частей. Командование вооруженных сил остается верным законному правительству, подчеркнул министр.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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