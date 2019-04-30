Lada Raven станет основой для русской Tesla

Российский бизнесмен Владимир Белый намерен создать первый российский электрический спорткар. Для этого он планирует позаимствовать проект суперкара Lada Raven дизайнера Дмитрия Лазарева, который тот представил еще в 2014 году.

Профинансировать выпуск машины планируется за счет краудфандингового механизма.

"Сейчас создается электрический спорткар, у которого база была взята у Lada Raven. К новому проекту приглашен дизайнер, который создал концепт Raven", - рассказал глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый радио Sputnik.

Предприниматель отметил, что дизайнер (по всей видимости, это россиянин Дмитрий Лазарев) предложит более современное видение своей идеи - с учетом актуальных тенденций в автомобилестроении.

В качестве примера Белый привел Tesla и Porsche. "Отличие нашей машины от других в том, что у нас будут дешевле по производству, интереснее по дизайну", - подчеркнул бизнесмен. Он добавил, что в будущем для создания беспилотного автомобиля компания будет использовать свой опыт в робототехнике".

Любопытно, что Lada Raven - по сути нереализованный дизайнерский проект - постоянно находится в центре внимания бизнеса и СМИ. Свое название он получил в связи с попыткой Дмитрия Лазарева предложить концепт АвтоВАЗу. Однако в итоге дизайнер решил не участвовать в конкурсе проектов, объявленном автогигантом.

В 2017-м суперкар, похожий на Lada Raven, под названием Himera Q представили украинские инженеры. А в 2018-м прототип автомобиля Milan Red с аналогичными чертами показала австрийская компания Milan Automotive. Как утверждает сам Лазарев, в первом случае его проекты использовали обманным путем, во втором он действительно участвовал в работе над машиной.

Не исключено, что украинцам и австрийцам придется в судебном порядке отстаивать права на исключительный дизайн, отмечает Auto.mail.ru. А потому новый российский спорткар, видимо, придется сделать менее похожим на Lada Raven. Если, конечно, проект вообще доберется до реализации.