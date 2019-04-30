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30.04.2019 14:09
Рубрика: Легковые авто

Lada Raven станет основой для русской Tesla

Текст: Андрей Полухин
Фото: Auto.mail.ru Фото: Auto.mail.ru
Фото: Auto.mail.ru

Российский бизнесмен Владимир Белый намерен создать первый российский электрический спорткар. Для этого он планирует позаимствовать проект суперкара Lada Raven дизайнера Дмитрия Лазарева, который тот представил еще в 2014 году.

Профинансировать выпуск машины планируется за счет краудфандингового механизма.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Сейчас создается электрический спорткар, у которого база была взята у Lada Raven. К новому проекту приглашен дизайнер, который создал концепт Raven", - рассказал глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый радио Sputnik.

Предприниматель отметил, что дизайнер (по всей видимости, это россиянин Дмитрий Лазарев) предложит более современное видение своей идеи - с учетом актуальных тенденций в автомобилестроении.

В качестве примера Белый привел Tesla и Porsche. "Отличие нашей машины от других в том, что у нас будут дешевле по производству, интереснее по дизайну", - подчеркнул бизнесмен. Он добавил, что в будущем для создания беспилотного автомобиля компания будет использовать свой опыт в робототехнике".

Любопытно, что Lada Raven - по сути нереализованный дизайнерский проект - постоянно находится в центре внимания бизнеса и СМИ. Свое название он получил в связи с попыткой Дмитрия Лазарева предложить концепт АвтоВАЗу. Однако в итоге дизайнер решил не участвовать в конкурсе проектов, объявленном автогигантом.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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В 2017-м суперкар, похожий на Lada Raven, под названием Himera Q представили украинские инженеры. А в 2018-м прототип автомобиля Milan Red с аналогичными чертами показала австрийская компания Milan Automotive. Как утверждает сам Лазарев, в первом случае его проекты использовали обманным путем, во втором он действительно участвовал в работе над машиной.

Не исключено, что украинцам и австрийцам придется в судебном порядке отстаивать права на исключительный дизайн, отмечает Auto.mail.ru. А потому новый российский спорткар, видимо, придется сделать менее похожим на Lada Raven. Если, конечно, проект вообще доберется до реализации.

#автомобили #Tesla