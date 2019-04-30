Медведев пообещал расследовать инцидент с некачественной нефтью в "Дружбе"

Российская сторона не считает возможным увязывать инцидент с грязной нефтью с переговорами Москвы и Минска по возможной компенсации потерь партнеров из-за проводимого в нашей стране налогового маневра, заявил премьер-министр Дмитрий Медведева по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

Он рассказал, что пообещал белорусской стороне провести тщательное расследование факта попадания некачественной нефти в экспортный трубопровод и наказание виновных. "Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной. По всем этим линиям необходимо процедуры довести до конца", - сказал он.

Дмитрий Медведев возникшую проблему назвал плохим случаем, нужно обязательно сделать все, чтобы такое не повторялось. "Сейчас уже произошло замещение вот этой частично испорченной нефти на нормальную нефть, и в ближайшее время такая нефть начнет поступать и в Белоруссию, тот участок трубы, который идет по территории Республики Беларусь уже на их нефтеперерабатывающие комбинаты", - отметил глава кабмина.