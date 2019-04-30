Новости

Названы самые "джазовые" города России 17:02
В Астраханской области поймали самую большую воблу в России 16:57
В Кузбассе младенца выбросили в мусорный бак 16:49
Ярмольник выиграл суд против ФСО и заявил, что счастлив 16:30
Казанская студентка стала вице-мисс на конкурсе красоты в Индии 16:17
Аудио: серьезно пострадавшая в ДТП МакSим обратилась к поклонникам 16:10
Судебные приставы приостановили работу театра "У Никитских ворот" 15:52
Названа дата премьеры третьих "Фантастических тварей" 15:52
Россияне отложили все дела до окончания майских праздников 15:51
В Польше нашли 4500-летнюю могилу с магической лапой 15:35
Умер режиссер "Двойного форсажа" Джон Синглтон 15:30
В Гималаях найдены очередные "следы снежного человека" 15:30
На Урале назвали лучший юношеский музыкальный коллектив 15:27
В Новгородской области жильцов дома эвакуировали из-за угрозы взрыва 15:26
Медведев пообещал расследовать инцидент с некачественной нефтью в "Дружбе" 15:21
Медведев: Предложения РФ по газу применимы к новым властям Украины 15:20
В Саратове красной краской испачкали памятник Воинам-танкистам 15:16
Россия не будет ограничивать поставки молочной продукции из Беларуси 15:15
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота 15:14
В Крыму турист сорвался с 10-метровой скалы в долине Ада 15:00
В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение 14:56
В Японии зацвели сакуры, посаженные при рождении императора Акихито 14:53
Премьер Беларуси призвал к повышению эффективности механизмов ЕАЭС 14:49
На Урале три десятка одиноких стариков стали жертвами мошенников 14:38
В Южной Корее открылся крупнейший круизный терминал 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 15:35
Рубрика: Культура

В Польше нашли 4500-летнюю могилу с магической лапой

Текст: Денис Передельский
Фото: Monika Bajka / Institute of Archaeology of the University of Rzeszow Фото: Monika Bajka / Institute of Archaeology of the University of Rzeszow
Фото: Monika Bajka / Institute of Archaeology of the University of Rzeszow

Польские археологи обнаружили недалеко от города Сандомира 4500-летнее захоронение с останками мужчины и ребенка, вместе с которыми в могилу была положена ритуальная лапа медведя.

Об открытии сообщает Science in Poland. На захоронение археологам указал житель деревни Свенчица. Оказалось, что он обнаружил могилу еще несколько лет назад, когда прокладывал дорогу к своему гаражу.

Фото: PLOS ONE
Найден старейший в Америке след человека

При раскопках были найдены расчлененные останки двух людей - взрослого мужчины и маленького ребенка. Они были похоронены около 4500 лет назад в нише глубокой ямы, на дне которой, вероятно, перед погребением горел костер.

Кроме того, рядом с человеческими останками исследователи обнаружили кости диких животных, в том числе медвежью лапу. Это удивило ученых. Как правило, в захоронения позднего неолита укладывали туши домашних животных, например, коров и свиней.

Также установлено, что перед захоронением в древности располагалась большая площадка, которая, вероятно, служила местом проведения ритуалов. На то, что здесь проводились религиозные церемонии, указывает упомянутая лапа и костер.

"Почти полная медвежья лапа была найдена перед погребальной нишей, - говорит аспирант института археологии Университета Жешува Эльжбета Серадзка. - Эта находка совершенно уникальна для захоронений позднего неолита".

По ее словам, медвежья лапа могла быть принесена в жертву богам. На территории Польши подобное приношение найдено впервые. Однако в Финляндии и России такие захоронения находили не раз.

В них обнаруживали клыки, когти и медвежьи лапы, которые, как верили древние люди, обладали целительной силой, защищали скот от хищников и давали своему владельцу силу медведя.

Кроме того, в Сибири амулеты из лап медведя использовались для сдерживания злых сил.

Ученый из Башкирии создал уникальную 3D-модель древнего украшения
В Перу нашли следы "сражения" инков с мумиями
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Европа Польша Филиалы РГ Столица
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Синдзо Абэ объявил об отречении от престола императора Акихито