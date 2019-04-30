В Польше нашли 4500-летнюю могилу с магической лапой

Польские археологи обнаружили недалеко от города Сандомира 4500-летнее захоронение с останками мужчины и ребенка, вместе с которыми в могилу была положена ритуальная лапа медведя.

Об открытии сообщает Science in Poland. На захоронение археологам указал житель деревни Свенчица. Оказалось, что он обнаружил могилу еще несколько лет назад, когда прокладывал дорогу к своему гаражу.

При раскопках были найдены расчлененные останки двух людей - взрослого мужчины и маленького ребенка. Они были похоронены около 4500 лет назад в нише глубокой ямы, на дне которой, вероятно, перед погребением горел костер.

Кроме того, рядом с человеческими останками исследователи обнаружили кости диких животных, в том числе медвежью лапу. Это удивило ученых. Как правило, в захоронения позднего неолита укладывали туши домашних животных, например, коров и свиней.

Также установлено, что перед захоронением в древности располагалась большая площадка, которая, вероятно, служила местом проведения ритуалов. На то, что здесь проводились религиозные церемонии, указывает упомянутая лапа и костер.

"Почти полная медвежья лапа была найдена перед погребальной нишей, - говорит аспирант института археологии Университета Жешува Эльжбета Серадзка. - Эта находка совершенно уникальна для захоронений позднего неолита".

По ее словам, медвежья лапа могла быть принесена в жертву богам. На территории Польши подобное приношение найдено впервые. Однако в Финляндии и России такие захоронения находили не раз.

В них обнаруживали клыки, когти и медвежьи лапы, которые, как верили древние люди, обладали целительной силой, защищали скот от хищников и давали своему владельцу силу медведя.

Кроме того, в Сибири амулеты из лап медведя использовались для сдерживания злых сил.