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"Недостаточно места на диске". Windows 10 будет весить еще больше

30.04.2019,  
15:23
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Владельцы ноутбуков и планшетов со встроенными накопителями скромных объемов скоро столкнутся с проблемой нехватки места. Дело в том, что следующие версии Windows будут требовать еще больше дискового пространства для своих файлов.

Как пишет ExtremeTech, для установки сборки Windows 10 с номером 1903 потребуется накопитель с минимальной емкостью 32 гигабайта. Это требование распространяется на 32- и 64-битную версии Windows 10. При этом для хранения пользовательских данных места может не остаться вовсе.

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Ранее в этом году в Microsoft объявили, что фирменная операционная система компании "потолстеет" на семь гигабайт. Это связано с необходимостью хранить загруженные обновления, чтобы устанавливать их комфортно для пользователя, не прерывая работы.

Другим нововведением в обновлении Windows 10 станет система защиты от "плохих" патчей. Если выяснится, что апдейт приводит к фатальному краху системы, то Windows удалит его и автоматически вернется к предыдущей контрольной точке.

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