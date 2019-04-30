Около 150 беженцев эвакуированы из Ливии в Италию

Италия приняла 146 беженцев из Ливии. В том числе 46 детей без родителей. Их эвакуацию из района Триполи, где в центрах содержания беженцев находится порядка 3300 человек, организовали власти двух стран.

Италия стала первым государством, согласившимся принять у себя беженцев из Ливии. Их разместили в центрах по приему беженцев в Риме, передает РИА Новости.

"Теперь исключительно необходимо, чтобы другие государства поддержали этот жест и предложили места для подобной эвакуации беженцам, захваченным конфликтом", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Ливийская национальная армия ведет наступление на Триполи с применением сил пехоты. Ранее военные подразделения под командованием маршала Халифа Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.

Напомним, с 2011 года в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент, поддерживаемый ЛНА. А на западе правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство.

Между тем в прошлом году правительство Италии одобрило поправки в законодательство по приему беженцев. Они серьезно ужесточили условия, на которых Италия будет открывать двери мигрантам.