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30.04.2019 04:27
Рубрика: В мире

Пентагон отреагировал на видео с главарем террористов ДАИШ

Пентагон прокомментировал публикацию видео с участием, предположительно, Абу Бакра аль-Багдади, главаря террористической организации ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Представитель американского военного ведомства коммандер Шон Робертсон заявил, что США намерены продолжать работу над окончательным разгромом ДАИШ в Ираке и Сирии и по всему миру.

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Соединенные Штаты заверили, что "свершат правосудие" над аль-Багдади, который впервые за пять лет появился на видео. До этого он считался погибшим. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявлял, что с великой долей вероятности можно говорить о смерти Аль-Багдади в Сирии в результате удара ВКС России.

Аль-Багдади появлялся на публике в июле 2014 года, во время пятничной молитвы в иракском Мосуле. В декабре 2018 года Пентагон предположил, что главарь ДАИШ скрывается где-то в пустыне у реки Евфрат.

Робертсон отметил необходимость прекратить все каналы "финансирования террористов и вербовки ими новых экстремистов", передает ТАСС.

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В свою очередь представитель Госдепартамента сообщил, что США изучат подлинность ролика предоставят его разведывательному сообществу. Дипломат подчеркнул необходимость привлечь всех главарей ДАИШ к ответственности.

Справка РГ

Абу Бакр Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) - 48-летний уроженец Ирака создал и возглавил ДАИШ в 2014 году.

В мире США Происшествия Терроризм Мировой терроризм ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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