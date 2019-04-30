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30.04.2019 20:11
Рубрика: В мире

Порошенко предложил Зеленскому помириться

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, предложил новоизбранному главе государства помириться и забыть о прошлых разногласиях. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

Фото: REUTERS/Neyzar Ozbek
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"Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия", - заявил Порошенко.

По его словам, теперь обоим президентам необходимо продемонстрировать всем партнерам единую украинскую позицию, правда, объединиться он предлагает на основе антироссийской повестки. Порошенко также отметил, что договорился встретиться с Зеленским в ближайшее время.

"Соперничество на выборах осталось в прошлом", - заявил он.

Между тем украинские СМИ напоминают, что по время предвыборной гонки команда Порошенко потратила два миллиона гривен на очернение Зеленского. Как подсчитали журналисты, на позитивные ролики о действующем президенте было потрачено значительно меньше, чем на "черный" пиар против его конкурентов.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Напомним, по итогам второго тура выборов главы государства, прошедших 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский, набравший 73,22 процента голосов. За его соперника, действующего президента Украины Петра Порошенко, отдали голоса 24,45 процента участвовавших в выборах избирателей. Общая явка во втором туре составила 61,37 процента.

День присяги нового президента будет определен парламентом после внесения предложений от спикера. Новый президент должен вступить в должность не позднее 30 дней со дня официального объявления результатов выборов.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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