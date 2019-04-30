Порошенко предложил Зеленскому помириться

Президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, предложил новоизбранному главе государства помириться и забыть о прошлых разногласиях. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия", - заявил Порошенко.

По его словам, теперь обоим президентам необходимо продемонстрировать всем партнерам единую украинскую позицию, правда, объединиться он предлагает на основе антироссийской повестки. Порошенко также отметил, что договорился встретиться с Зеленским в ближайшее время.

"Соперничество на выборах осталось в прошлом", - заявил он.

Между тем украинские СМИ напоминают, что по время предвыборной гонки команда Порошенко потратила два миллиона гривен на очернение Зеленского. Как подсчитали журналисты, на позитивные ролики о действующем президенте было потрачено значительно меньше, чем на "черный" пиар против его конкурентов.

Напомним, по итогам второго тура выборов главы государства, прошедших 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский, набравший 73,22 процента голосов. За его соперника, действующего президента Украины Петра Порошенко, отдали голоса 24,45 процента участвовавших в выборах избирателей. Общая явка во втором туре составила 61,37 процента.

День присяги нового президента будет определен парламентом после внесения предложений от спикера. Новый президент должен вступить в должность не позднее 30 дней со дня официального объявления результатов выборов.