Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание уходящего в отставку президента Порошенко о "сказочной Украине", в которой якобы лучше, чем в России. Порошенко отметился очередным популистским заявлением, призвав вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского не давать "россиянам святое украинское гражданство".

По словам Пушкова, что он лично не знает ни одного человека, который захотел бы получить украинское гражданство. "Полноте. Бабченко, думаю, был последним. После него уже никого не осталось", - написал российский сенатор в Twitter. Бабченко, российский журналист, который участвовал в провалившейся и насмешившей мир операции Службы безопасности Украины (СБУ) по инсценировке его гибели.

Напомним, что своим указом 24 апреля президент России Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский президент сообщил, что в Кремле рассматривают возможность предоставления российского гражданства гражданам всех регионов Украины в упрощенном порядке.