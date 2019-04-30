Путин назвал серьезным ущерб от инцидента с нефтепроводом "Дружба"

Ситуацию с транспортировкой некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" президент Владимир Путин обсудил с главой "Транснефти" Николаем Токаревым. Ущерб нанесен серьезный - и экономический, и имиджевый, считает президент. Токарев подозревает мошенничество. Все материалы переданы в ФСБ. Также будут приняты меры, которые усилят возможность контроля за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов. Кондиционная нефть уже поступила в Беларусь.

"Недавно произошел серьезный инцидент, связанный со значительным, кратным превышением хлорорганики в нефти, которая транспортируется по нефтепроводу "Дружба" в направлении Беларуси, дальше в Польшу, Германию и по южной ветке через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию, - начал Токарев. - Мы провели служебное внутрикорпоративное расследование в расчете найти источник, откуда были поступления этих соединений". Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области, своеобразный коллектор, который собирает нефть малых производителей в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области, обеспечивает товарное качество нефти и передачу в систему магистральных нефтепроводов.

"В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку", - сообщил докладчик. "Умышленно?" - спросил президент. "Я считаю, что это мошенническая схема. На сегодня все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области, осуществляются оперативно-следственные действия. В ближайшее время там уже все будет названо своими именами", - ответил Токарев.

"При запуске нефти в трубопроводную систему со стороны компании никто ничего не контролирует?" - удивился глава государства. Оказалось, большинство пунктов приема принадлежит крупным нефтяным компаниям, и они сами осуществляют подготовку товарной нефти и сдачу ее в систему магистральных нефтепроводов. Но большая тоже часть - частные предприятия, которые выступают как коллекторы и работают на условиях договора с "Транснефтью".

"Значит, эта система не сработала?" - заметил Путин. "В данном случае это просто чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований", - пояснил собеседник.

"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!" - сказал президент. "Это так, согласен, ответственность "Транснефти" за эту ситуацию мы с себя не снимаем, но все инструкции, регламенты пишутся для того, чтобы их честно исполнять. Если в данном случае был криминальный умысел…", - не договорил Токарев. "Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему", - указал глава государства.

"Сейчас межведомственная группа, которая создана по поручению председателя правительства, как раз будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов", - сообщил Токарев. "Сделайте обязательно и доложите председателю правительства", - указал Путин. "Да, у нас установлены конкретные сроки, и мы этим занимаемся", - заверил собеседник.

"Но параллельно, Владимир Владимирович, мы вместе с Минэнерго и партнерами из нефтяных компаний провели ряд рабочих встреч с нашими зарубежными коллегами из Украины, Беларуси и Польши, согласовали меры по локализации всех последствий, обстоятельств этого инцидента", - рассказал глава "Транснефти". "Сейчас уже в стадии реализации все эти согласования. На территорию Беларуси сегодня уже поступила кондиционная нефть. Новополоцкий завод в Беларуси снабжается веткой через Сургут, то есть ситуация более-менее выправилась. Из Усть-Луги все апрельские отгрузки осуществлены, и здесь полностью выполняется график работы порта. Дополнительно железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Беларуси, потом мы ее будем компаундировать, то есть подмешивать с нормальной нефтью уже в Новороссийске и дальше ее реализовывать", - рассказал он.

"Соблюдая качественные показатели…", - прокомментировал Путин. "Да, кондиционная товарная нефть чтобы была обеспечена. Рассчитываем, в самое ближайшее время ситуация будет нормализована, и будем работать в нормальном графике", - ответил Токарев.

Глава компании также сообщил, что по итогам работы "Транснефти" за прошедший год все плановые показатели выполнены и перевыполнены. В систему принято 480 млн тонн нефти, 87 процентов всей добытой. "Из них 250 направлены на внутренний рынок, 230 переработаны - за рубежом потребители, на экспорт; 284 млрд рублей - это объем капитальных вложений, которые осуществлены за прошлый год, из них 60 млрд - это новое строительство и 202 - ремонт, капитальная реконструкция, модернизация уже существующих сетей", - уточнил он.

За 10 лет построено и реконструировано 17,7 тысячи километров нефтепроводов. В августе будет запускаться завод, который позволит полностью заместить импортные закупки противотурбулентной присадки, которую раньше покупали у американцев. А одно дочернее предприятие "Транснефти" разработало ряд уникальных диагностических приборов, аналогов которым в мире нет.