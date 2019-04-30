Регионы Центральной России активно участвуют во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. В борьбу за федеральное софинансирование вступили малые города и исторические поселения, представившие на суд экспертов свои предложения по благоустройству общественных пространств. В финал выйдут 80 победителей, которые поделят между собой призовой фонд в пять миллиардов рублей. О самых ярких заявках на преобразование небольших российских городов рассказывают корреспонденты "РГ".

Равнение на Волгу

Среди победителей прошлогоднего конкурса оказалось немало городов ЦФО. Например, в Ивановской области лучшими были признаны Юрьевец, Гаврилов Посад и Плес. Благодаря участию в конкурсе регион получит 110 миллионов рублей из федерального бюджета.

В Юрьевце благоустроят исторический центр и Городской сад. Вдоль набережной планируют обустроить рекреационную тропу, имитирующую бывшее русло Волги. Центральной точкой этого места может стать мемориал утраченным церквям Юрьевецкого района. На набережной хотят установить судоходный причал, а вокруг - разместить кафе, скамейки и смотровую площадку. Вдоль набережной установят сооружения, защищающие город от ветра и сильных штормов, которые нередко возникают на этом участке Горьковского водохранилища.

На территории Городского сада жители Юрьевца предложили организовать событийную зону и воссоздать летний кинотеатр, который здесь когда-то существовал. Кроме этого, в парке хотят создать аллею сказок Александра Роу. Участники обсуждений подчеркнули, что выделенные федеральным центром деньги нужно тратить рачительно, чтобы результаты работы радовали горожан не только во время перерезания красной ленточки, а многие годы и даже десятилетия.

В Плесе победителем отбора стал проект благоустройства рекреационной зоны вокруг Верхнего пруда. Гаврилов Посад на деньги федерального гранта приведет в порядок центральную площадь - Советскую.

- Мы должны создавать такие пространства, которые определят на десятилетия вперед, как будут развиваться наши города. Подходить к делу надо основательно, а не просто марафет наводить, - заявил глава региона Станислав Воскресенский.

Контроль в четыре глаза

По данным правительства Ивановской области, в 2019 году для участия в федеральном конкурсе заявки подали Кинешма, Тейково, Южа и Шуя. К обсуждению проектов подключились не только чиновники, но и ученые, архитекторы, представители общественности.

Как уточнил зампред регионального правительства Сергей Коробкин, Кинешма, Тейково и Южа примут участие в номинации "Малые города", Шуя - в номинации "Исторические поселения".

На набережной Юрьевца установят судоходный причал, а рядом - кафе, скамейки и смотровую площадку

- Все проекты прошли обсуждения, получили поддержку горожан и общественных организаций, - пояснил Сергей Коробкин.

Проект Кинешмы включает реконструкцию площади Революции и Молодежного сквера. По словам главы города Александра Пахолкова, здесь планируется частично воссоздать утраченные архитектурные объекты, сделать сухой фонтан, организовать современное освещение в тонах известных полотен художника Кустодиева. В Кинешме надеются, что реконструкция площади Революции позволит в будущем удвоить поток туристов - до 20 тысяч человек - и даст экономический эффект в размере около четырех миллионов рублей.

В Тейкове планируют обновить парк "Красные сосенки" и набережную Вязьмы, которая связывает исторический центр города с его военной частью. По планам разработчиков, в парке появятся велодорожки и тропы здоровья, зона для воркаута, новые сцена и амфитеатр, а также новое общественное пространство - бункер, который ранее выполнял функции военного бомбоубежища. Кроме этого, на реконструированной набережной планируют создать большую рекреационную зону, места для занятий спортом и отдыха на воде.

Власти города Южи представили на всероссийский конкурс проект создания площадки для проведения городских мероприятий на площади Ленина. По задумке авторов, здесь должна появиться сцена, игровые элементы и фонтан с круговыми сиденьями.

Первоначальный проект реконструкции площади Революции с выходом на набережную Тезы в Шуе региональные власти раскритиковали, заявив, что предложенный вариант "не имеет никакого отношения к комфортной городской среде". Заявку успели доработать - чиновникам и горожанам помогли молодые архитекторы.

Поставили на Стрелку

Ярославская область в 2019 году выставила пять участников: Углич, Данилов и Гаврилов-Ям в прошлом конкурсном сезоне вышли в финал, но в число победителей не попали, поэтому заявились повторно, а Пошехонье и Любим поборются за денежный приз впервые. Заявки для них помогли подготовить студенты Ярославского технического университета.

- Совместно с представителями местных администраций и проектировщиками мы сформировали полные комплекты документов, - рассказал главный архитектор области Михаил Кудряшов. - Пространства для проектирования были определены после широких общественных обсуждений в каждом муниципальном образовании.

Пошехонцы выбрали для благоустройства так называемую Стрелку - место слияния рек Соги и Пертомки, где любят отдыхать они сами и куда обязательно приводят гостей. Из этого живописного места открывается вид на акваторию, образованную слиянием пяти местных рек, на два городских моста и Рыбинское водохранилище. Проект предусматривает обустройство на Стрелке причала для возобновления судоходства, а в перспективе - для приема круизных теплоходов.

Надеются благоустроить берега городского водоема и гавриловямцы: установить, где это необходимо, подпорные стенки, проложить дорожки с подходами к воде, построить смотровые площадки и пирс, установить фонари.

Жители Любима предпочли вдохнуть вторую жизнь в городской парк, расположенный на высоком берегу реки Обноры. Там когда-то находилась городская крепость и сохранились земляные валы. Старожилы вспоминают, что в этом парке в советское время работали лодочная станция, тир, карусели, танцевальная площадка. Здесь есть стадион и проходят все городские праздники, но апгрейд этому месту, конечно, необходим, поэтому горожане за него и проголосовали. В случае победы в конкурсе приз будет потрачен на установку в парке габионов, малых архитектурных форм и шатровых беседок, энергосберегающее освещение, пешеходные дорожки и озеленение территории.

Калязинцы надеются отремонтировать булыжную мостовую и воссоздать характерные для города декоративные светильники

Даниловцы и угличане планируют сделать более привлекательными участки улиц в исторических центрах своих городов. В Данилове, например, задумали "раскрыть культурный код города", для чего сформировали единый городской маршрут "Даниловский променад" - от Советской площади по улице Карла Маркса до детского парка. Он должен будет соединить исторически сложившиеся общественные территории "неразрывным торгово-выставочным пространством". А в Угличе очень рассчитывают преобразить ныне запущенный и неблагоустроенный отрезок бывшей купеческой улицы Спасской путем создания комплексного архитектурно-планировочного проекта и "насыщения городской среды различными видами активности".

Вид на колокольню

От Тверской области в конкурсе минстроя участвуют три города - Удомля, Старица и Калязин.

В Удомле подготовили проект благоустройства парка имени Венецианова площадью более восьми гектаров. Здесь расположен единственный в городе храм - Князь-Владимирский собор. На этой же территории когда-то работал кинотеатр "Звездный". Аварийное сейчас здание инвестор планирует трансформировать в детский досуговый центр. В парке работают скейт-площадка и площадка для воркаута, есть два лесных участка с соснами и елями. Кроме того, в удомельском парке находится много мемориалов и памятников: ликвидаторам радиационных аварий и катастроф, бюст художника Алексея Венецианова, стела "Калининская АЭС" и другие. Однако, по мнению горожан, потенциал территории используется далеко не полностью. Парку требуется перезагрузка с упором на спортивно-оздоровительную, культурно-досуговую, рекреационную и информационную функции. Там необходимо создавать безбарьерную среду, причем для всех возрастов, и заниматься декоративным озеленением.

Самыми нуждающимися в благоустройстве городскими территориями жители Старицы и Калязина посчитали набережные. Так, Старице требуется обновление набережной на территории городища; обустройство там новых смотровых площадок, велосипедных дорожек, расчистка откосов вала от деревьев и кустарника, заслоняющих сейчас "открыточную" панораму левого берега Волги. А в Калязине, известном своей "плавающей" колокольней, оказавшейся посреди воды при создании Угличского водохранилища, запланировали обустройство набережной Волги и примыкающей к ней улицы.

Колокольня Николаевского собора - главная достопримечательность Калязина, пояснили авторы проекта благоустройства. В 2018 году город посетило больше 75 тысяч туристов. И все приезжающие считают своим долгом сфотографироваться на фоне затопленного памятника. При этом окружающая территория эстетически непривлекательна: булыжная мостовая местами выбита, тротуаров и освещения почти нет. Поэтому калязинцы надеются, что благодаря участию в конкурсе получится и отремонтировать булыжную мостовую, и воссоздать характерные для города декоративные светильники, ограждения, ворота, и даже построить на сваях дополнительную "эконабережную" над поверхностью воды с пирсами для лодок и павильонами из легких конструкций.

Справка РГ

Всероссийской конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды был организован по поручению президента РФ и впервые состоялся в 2018 году. В нем могут участвовать малые города с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В 2018 году для участия в конкурсе в Минстрой России поступило 455 заявок из 82 субъектов Российской Федерации. По итогам рассмотрения и оценки заявок было определено 80 проектов-победителей из 43 регионов страны. Победители конкурса получили субсидии из федерального бюджета от 30 до 100 миллионов рублей. Все проекты, победившие в 2018 году, должны быть реализованы до конца текущего года.