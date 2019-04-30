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30.04.2019 11:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мусор, да не тот

На Брянщине обсуждают проект сжигания ТБО
Текст: Александр Федосов
Российская газета - Экономика Центрального округа № 95(7853)
После того как в правительстве Брянской области предложили 40 процентов мусора сжигать в печах цементного завода, заволновалось население города Фокино. Оказалось, что и сама идея была подана в "сыром" виде, и природоохранные вопросы не были проработаны должным образом.

Значительная часть мусора в европейских странах действительно сгорает в печах цементных заводов. На заседании Брянской областной думы, которая взялась обсуждать реформу обращения с отходами, губернатор Александр Богомаз призвал проработать такую возможность. На его слова сразу откликнулся депутат Александр Костин, который ранее занимал должность заместителя директора цементного завода:

- Я готов вам помогать всеми силами. В двухтысячном году очень плотно занимался этим вопросом, выезжал за границу. Вся Европа сжигает мусор на цементных заводах, даже фильтры для этого не нужны. Более вредны отходы от самого цементного производства.

В ином случае, возможно, предложение не вызвало бы настороженности населения, однако речь шла о Фокине. В городе, где расположен старый цементный завод, экологическая обстановка и так вызывает серьезную озабоченность. Каждый год на предприятии обещают установить на оборудовании фильтры, проводят природоохранные предприятия, но коренным образом ситуация не меняется. Не удивительно, что горожане встревожились.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
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Однако поводом для тревог послужила и неверная информация - оказалось, что основную идею жителям города растолковали однобоко. Люди решили, что сжигать будут именно мусор. Директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Сергей Мотылев пояснил:

- Сжигать тот мусор, который сейчас вывозят на свалки, не будут ни при каких обстоятельствах. Мы рассматриваем возможность использования альтернативных видов топлива, в частности RDF, в производстве цемента. Оно способно заменить природный газ.

RDF - те же отходы, но прошедшие сортировку и спрессованные. В брикетах содержится бумага, картон, текстиль, кожа, дерево, но должны быть изъяты вредные вещества, которые при сжигании превращаются в ядовитый дым. Содержание опасных компонентов должно жестко контролироваться. Менее двух килограммов RDF заменяют кубометр природного газа. Цементные заводы в Германии едва ли не полностью работают на RDF-топливе. Но цементный завод в Фокине потребовалось бы переоснастить. Цена вопроса велика - не менее 200-300 миллионов рублей. При этом руководство предприятия должно быть уверено, что ежедневно со всей области сюда будут доставлять около 400 тонн брикетов RDF. А к этому область пока не готова. Мусорная реформа только началась, региональный оператор "Чистая планета" получает множество жалоб от населения и замечаний представителей власти. В области нужно строить полигоны и сортировочные заводы, на все требуются время и большие затраты.

В PDF-брикетах содержится бумага, картон, текстиль, кожа, дерево, но из общей массы должны быть изъяты вредные вещества

Сортировка считается не только трудоемкой, но и опасной работой. На полигоне под Брянском ранее отравилось несколько рабочих, занятых этой деятельностью. Тем не менее разделять мусор будут, в городе уже появились первые контейнеры для этого: сортировку пытаются вести на самом первом этапе. Будут или нет делать из отходов топливо, пока никто не может сказать. Экологи ссылаются на то, что невозможно добиться безукоризненного соблюдения технологии и режимов сжигания.

Сергей Мотылев связывался с представителем завода "Лафарж", расположенного в Калужской области, где четвертый год при производстве цемента используют RDF-топливо. Однако это производство изначально и проектировалось под него. Там используют сухой способ изготовления цемента. Брянский завод применяет мокрый способ, который требует больших затрат. В результате брянские специалисты решили съездить на "Лафарж" и оценить его технологию.

Фото: РИА Новости
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Сергей Мотылев сообщил, что предварительный анализ указал уязвимые места. При использовании RDF по сравнению с голубым топливом снижаются выбросы углекислого газа, но пока неизвестно, насколько готова "Чистая планета" довести сортировку отходов до нужной степени.

- Вопрос надо прорабатывать в том числе и ученым, - пояснил директор департамента.

Причем одной договоренности цементного завода и "Чистой планеты" мало. На страже здоровья людей стоят государственные органы, которые должны будут провести экологическую экспертизу.

Генеральный директор АО "Мальцовский портландцемент" Сергей Марченко заявил на встрече с местными жителями, что нужно обсудить все предложения и уже потом принимать решение с учетом мнения людей. В областном правительстве пришли к такому же заключению.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск
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