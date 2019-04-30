После того как в правительстве Брянской области предложили 40 процентов мусора сжигать в печах цементного завода, заволновалось население города Фокино. Оказалось, что и сама идея была подана в "сыром" виде, и природоохранные вопросы не были проработаны должным образом.

Значительная часть мусора в европейских странах действительно сгорает в печах цементных заводов. На заседании Брянской областной думы, которая взялась обсуждать реформу обращения с отходами, губернатор Александр Богомаз призвал проработать такую возможность. На его слова сразу откликнулся депутат Александр Костин, который ранее занимал должность заместителя директора цементного завода:

- Я готов вам помогать всеми силами. В двухтысячном году очень плотно занимался этим вопросом, выезжал за границу. Вся Европа сжигает мусор на цементных заводах, даже фильтры для этого не нужны. Более вредны отходы от самого цементного производства.

В ином случае, возможно, предложение не вызвало бы настороженности населения, однако речь шла о Фокине. В городе, где расположен старый цементный завод, экологическая обстановка и так вызывает серьезную озабоченность. Каждый год на предприятии обещают установить на оборудовании фильтры, проводят природоохранные предприятия, но коренным образом ситуация не меняется. Не удивительно, что горожане встревожились.

Однако поводом для тревог послужила и неверная информация - оказалось, что основную идею жителям города растолковали однобоко. Люди решили, что сжигать будут именно мусор. Директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Сергей Мотылев пояснил:

- Сжигать тот мусор, который сейчас вывозят на свалки, не будут ни при каких обстоятельствах. Мы рассматриваем возможность использования альтернативных видов топлива, в частности RDF, в производстве цемента. Оно способно заменить природный газ.

RDF - те же отходы, но прошедшие сортировку и спрессованные. В брикетах содержится бумага, картон, текстиль, кожа, дерево, но должны быть изъяты вредные вещества, которые при сжигании превращаются в ядовитый дым. Содержание опасных компонентов должно жестко контролироваться. Менее двух килограммов RDF заменяют кубометр природного газа. Цементные заводы в Германии едва ли не полностью работают на RDF-топливе. Но цементный завод в Фокине потребовалось бы переоснастить. Цена вопроса велика - не менее 200-300 миллионов рублей. При этом руководство предприятия должно быть уверено, что ежедневно со всей области сюда будут доставлять около 400 тонн брикетов RDF. А к этому область пока не готова. Мусорная реформа только началась, региональный оператор "Чистая планета" получает множество жалоб от населения и замечаний представителей власти. В области нужно строить полигоны и сортировочные заводы, на все требуются время и большие затраты.

В PDF-брикетах содержится бумага, картон, текстиль, кожа, дерево, но из общей массы должны быть изъяты вредные вещества

Сортировка считается не только трудоемкой, но и опасной работой. На полигоне под Брянском ранее отравилось несколько рабочих, занятых этой деятельностью. Тем не менее разделять мусор будут, в городе уже появились первые контейнеры для этого: сортировку пытаются вести на самом первом этапе. Будут или нет делать из отходов топливо, пока никто не может сказать. Экологи ссылаются на то, что невозможно добиться безукоризненного соблюдения технологии и режимов сжигания.

Сергей Мотылев связывался с представителем завода "Лафарж", расположенного в Калужской области, где четвертый год при производстве цемента используют RDF-топливо. Однако это производство изначально и проектировалось под него. Там используют сухой способ изготовления цемента. Брянский завод применяет мокрый способ, который требует больших затрат. В результате брянские специалисты решили съездить на "Лафарж" и оценить его технологию.

Сергей Мотылев сообщил, что предварительный анализ указал уязвимые места. При использовании RDF по сравнению с голубым топливом снижаются выбросы углекислого газа, но пока неизвестно, насколько готова "Чистая планета" довести сортировку отходов до нужной степени.

- Вопрос надо прорабатывать в том числе и ученым, - пояснил директор департамента.

Причем одной договоренности цементного завода и "Чистой планеты" мало. На страже здоровья людей стоят государственные органы, которые должны будут провести экологическую экспертизу.

Генеральный директор АО "Мальцовский портландцемент" Сергей Марченко заявил на встрече с местными жителями, что нужно обсудить все предложения и уже потом принимать решение с учетом мнения людей. В областном правительстве пришли к такому же заключению.