Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии

Вандал, повредивший полотно Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына" в Третьяковской галерее, признан виновным и приговорен к 2,5 годам колонии. Об этом во вторник сообщили в Замоскворецком суде столицы.

Судья Наталья Чепрасова, зачитывая текст обвинения, отметила, что подсудимый Илья Подпорин совершил повреждение особо ценного объекта культурного наследия, который включен в реестр объектов культурного наследия. Суд квалифицировал преступление по ч. 2 ст. 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" и приговорил вандала к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Гособвинение ранее попросило у суда три года колонии общего режима для обвиняемого.

На суде Подпорин заявил, что признает свою вину, но только частично. Представители Третьяковки намерены заявить гражданский иск к Подпорину после оценки экспертами полной стоимости реставрации картины.

Вандал повредил полотно 26 мая 2018 года. Он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и порвал полотно.