Собянин открыл фонтаны ВДНХ

В Москве 30 апреля начался новый сезон фонтанов. Мэр Сергей Собянин дал торжественный старт на ВДНХ: здесь вновь заработали исторические фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов".

"Фонтанный комплекс ВДНХ - самый красивый в Москве, - сказал мэр. - Перед сезоном мастера проделали огромную работу: была завершена научная реставрация этих уникальных сооружений".

Ранее "РГ" писала, что власти города собирались запустить фонтаны ВДНХ в день открытия сезона. Незадолго до этого на территорию выставки были возвращены позолоченные фигуры девушек, символизирующих союзные республики в композиции "Дружба народов".

Одновременно запустили и другие московские фонтаны. Это стало доброй традицией в Москве. В числе самых живописных - светомузыкальные фонтаны. Главный из них - в Парке Горького. Его струи танцуют в такт композиции благодаря партитурам, написанным вручную. Кто и как учит танцевать городские фонтаны, читайте здесь.