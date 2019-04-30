В Москве прогнозируют дачные пробки

В столичном Центре организации дорожного движения рассказали, когда лучше выезжать на дачу, чтобы не встрять в пробку. Заторы на дорогах начнутся уже во вторник.

Самый главный совет - не выбираться на загородный пикник или дачу в час пик. Как сообщает ЦОДД, из города лучше всего выезжать до 15.00 часов или уже после 22.00. Выезд можно отложить и на утро 1 мая. Но в этом случае стартовать нужно до 8.00, иначе можно оказаться в дорожном "плену".

- От майских праздников нас отделяет только одно - предпервомайские пробки, - отмечается на официальной странице ЦОДД в Twitter. - Самые беспощадные, особо плотные на выездах, из машин, чьи багажники забиты шашлыком. Сбереги шашлык - не езжай в час пик.