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30.04.2019 09:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уровень цифровой "зрелости"

Чем цифровизация отличается от информатизации и зачем она нужна?
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 95(7853)
На площадке пермского отделения Общероссийского народного фронта в формате круглого стола встретились ученые, предприниматели и эксперты в сфере высоких технологий. Они пытались выяснить, что такое цифровизация и для чего она нужна.
Сейчас многие сотрудники просто не готовы к использованию новых методов работы. Фото: freepik.com Сейчас многие сотрудники просто не готовы к использованию новых методов работы. Фото: freepik.com
Сейчас многие сотрудники просто не готовы к использованию новых методов работы. Фото: freepik.com

По мнению директора регионального центра инжиниринга Евгения Давыдова, цифровизация является инструментом поддержки бизнеса.

- Это один из уровней развития предприятий, - отметил он. - Новые технологии радикально меняют лицо производственных процессов.

Центр инжиниринга сейчас активно участвует в национальном проекте повышения производительности труда, вовлекая в него пермские предприятия. При этом проводится аудит, определяющий уровень "зрелости" цифровых технологий. Затем при необходимости разрабатывается проект и начинается его реализация. Далее оценивается полученный эффект и формируется банк лучших практик.

- Это дает реальную картину цифровизации, - говорит Давыдов. - Но с использованием полученного результата не все гладко. Для внедрения цифровых технологий нужны грамотные работники, а сейчас нет критериев, по которым можно было бы оценить квалификацию кадров.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В то же время надо учитывать, что цифровизация - не самоцель, это, как подчеркнул Давыдов, всего лишь один из инструментов, с помощью которых можно поднять производительность труда. И на самом деле, не так уж важно, как добиться этого - с помощью цифровых технологий или без них.

Начальник управления образовательных технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета Ренат Зиннатуллин считает, что цифровизация необходима. Она может повысить конкурентоспособность различных компаний.

- Необходимо создавать центры компетенций в Пермском крае, - отметил представитель вуза. - При этом цифровая трансформация предприятий должна идти через изменение мышления работников с аналогового на цифровое. Но для этого необходима соответствующая подготовка сотрудников.

В пермских вузах готовы к этому - меняется подход к преподаванию, учебные планы. Предприятия уже сейчас могут буквально заказывать обучение по тем или иным направлениям. Однако представители реального бизнеса смотрят на проблемы внедрения высоких технологий трезвым взглядом.

- Я до сих пор не пойму, чем цифровизация отличается от информатизации и автоматизации? - задался вопросом руководитель одного из предприятий Олег Гордиенко. - И вообще, для чего она нужна?

Дискуссии на эту тему привели лишь к тому, что участники круглого стола были вынуждены признать: границы между этими понятиями весьма расплывчаты и ясного понимания, что такое цифровизация, до сих пор ни у кого нет.

- На мой взгляд, цифровые технологии - это суперинтеграция всего со всем, получение суперданных, создание супермощностей и объединение под суперуправлением, - подытожил Гордиенко.

А вот по мнению IT-директора пермского предприятия Кирилла Алифанова, цифровизация - просто красивое слово, придуманное для маркетинга. Оно прижилось и успешно работает. Причем влияние этого термина настолько велико, что работники компаний уже привыкли к нему.

Фото: администрация губернатора Пермского края
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- Если не так давно я предлагал внедрить новые технологии и от меня отмахивались, дескать, и так все работает, - говорит он, - то сейчас же за мной бегают и просят применить цифровизацию.

В то же время Алифанов отметил, что цифровые технологии - это в первую очередь люди. И сейчас многие сотрудники просто не готовы к использованию новых методов работы.

- Например, у нас в компании обходчик осматривает оборудование, находит неисправность, записывает в блокнотик, потом встречается с ремонтниками, сообщает им, - говорит Кирилл Алифанов. - Сейчас вместо блокнота выдали рабочие планшеты, и передавать информацию о неисправностях можно в режиме онлайн. Но, чтобы это внедрить, пришлось изрядно потрудиться.

Однако как готовить работников к успешному применению цифровых технологий, пока остается неясным. Дело в том, что в вузах, по сути, ограничились только переименованием учебных программ, по мнению Алифанова, а суть осталась старая устаревшая. Технологии меняются каждый год, поэтому учиться надо всю жизнь. Причем использовать IT должны уметь не только специалисты в этой области, но и все сотрудники предприятий, поскольку инновации затронули буквально все сферы деятельности.

Участники встречи направили в краевое правительство предложения по развитию цифровой экономики. Предприятиям региона нужны специально подготовленные кадры для реализации проектов в области высоких технологий. Поэтому, по мнению экспертов ОНФ, единым окном входа для промышленных компаний при реализации программы цифровых аудитов и содействия подготовке кадров для цифрового производства может стать региональный центр инжиниринга.

Кстати

Эксперты Общероссийского народного фронта представили концепцию IT-университета, в рамках которого открываются возможности подготовки кадров в пермских вузах по различным направлениям в области высоких технологий. - Программы дополнительного профессионального образования должны быть нацелены на решение актуальных кадровых вопросов предприятий, - подчеркнула Полина Суханова, эксперт ОНФ, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета. - Сетевой IT-университет призван стать эффективным инструментом организации краткосрочной подготовки специалистов в сфере цифровых технологий по запросам промышленных компаний Пермского края.

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