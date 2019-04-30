В Саранске за шесть лет отремонтируют 70 километров дорог

Столица Мордовии вошла в число 104 городов России - участников федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Проект рассчитан на шесть лет: за этот срок здесь отремонтируют почти 70 километров городских магистралей.

Как сообщила во вторник пресса-служба горадминистрации, только в текущем году на эти цели Саранску выделено на условиях софинансирования более 199 миллионов рублей. Из них 197 миллионов пойдут на ремонт автодорог, а еще 2,1 миллиона рублей - на организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

Напомним, что в прошлом году в рамках подготовки к ЧМ-2018 в столице республики было приведено в порядок 43 километра трасс. Сумма расходов составила 335 миллионов рублей.

В планах на 2019 год - ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог на 13 участках.

- В этот список включены наиболее проблемные дороги города и участки, на состояние которых поступает наибольшее количество нареканий горожан, - уточнили в мэрии.

В тройке лидеров - улицы Фурманова, Гагарина и Рабочая. Максимальным по затратам и объему запланированных работ станет участок дороги на улице Фурманова протяженностью 1580 метров. Из-за длительного строительства в этом районе целого квартала многоэтажек трасса находится в откровенно плачевном состоянии.

Вторым участком по объему вложений станет улица Гагарина на отрезке от улицы Коммунистической до проспекта 50 лет Октября протяженностью 1595 метров. Самый протяженный участок из тех, что будут отремонтированы в текущем году, - отрезок в 2160 метров по улице Рабочей: от улицы Хмельницкого до проспекта Ленина.

Справка "РГ"

В список автодорог, подлежащих ремонту по нацпроекту в этом году, вошли также улицы Кирова, Воинова, Короленко, Н. Эркая (от Победы до Воинова), Миронова (от улицы Коваленко до улицы Н. Эркая), участки улиц Терешковой (от Ст. Разина до Титова), проспекта 60 лет Октября (от улицы Коваленко до улицы Пушкина), автодороги по улице Красноармейской (от Республиканской до Мокшанской), Промышленному проезду (от Большевистской до Пролетарской), второстепенная дорога по улице Строительной.

Кроме того, запланирована установка дорожного ограждения по улице Волгоградской в районе ТРЦ "Сити-Парк". Еще в одном месте концентрации ДТП - на пересечении улиц Серова и Советской - будут установлены необходимые комплексы для организации дорожного движения.