В Крыму открыт первый современный автокемпинг за 300 миллионов рублей

В Крыму, в поселке Оленевка Черноморского района открылся первый на полуострове автокемпинг нового формата с полным комплексом услуг и развлечений для туристов. В создание комплекса на первом этапе инвестировано 300 миллионов рублей.

На территории комплекса, расположенного прямо у моря, рядом с песчаным пляжем, построены 250 деревянных домиков-дуплексов с кодиционерами, в каждом из которых смогут поселиться четыре человека (две комнаты по два человека). Еще 250 мест предусмотрены для установки палаток. В лагере есть все для полноценного отдыха - зона фудкорта, детские площадки, аптечный пункт, велопрокат, оборудование для водных развлечений. Безопасность обеспечат системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, посты охраны. И конечно же более всего притягивает туристов главная жемчужина Оленевки - широкий песчаный пляж длиной 465 метров.

- Это самый большой и современный автокемпинг в Крыму в настоящий момент, - говорит министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Он построен в рекордно короткие сроки, всего за четыре месяца. Инвестор приступил к работам в январе и завершил их 30 апреля. Мы рассчитываем, в течение года-двух после строительства нескольких кемпингов Крым получит еще три-пять тысяч номеров. Это здорово изменит экономическую ситуацию в ценообразовании в этом сегменте и смежных сферах бизнеса.

По словам инвесторов, кемпинг рассчитан в первую очередь на туристов, предпочитающих отдых в недорогом сегменте средств размещения. А ценообразование будет происходить по динамическому принципу - в зависимости от сезона аренда номера будет стоить от 200 до 2000 рублей в сутки. На май уже забронировано 50 номеров.

- Для нас открытие такого кемпинга имеет огромное значение, - говорит глава администрации Черноморского района Людмила Глушко. - Население всего района - около 32 тысяч человек. А здесь за сезон будут отдыхать около 15 тысяч! Это новая точка притяжения для нашей территории. Сейчас здесь создано 160 рабочих мест, а в перспективе появится еще 600.

На втором этапе здесь же предполагается построить современный гостиничный комплекс на 1000 номеров, создать торговую и развлекательную инфраструктуру. В целом в проект инвестируют три миллиарда рублей.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, за счет бюджета к кемпингу построят дорогу, поскольку имеющееся сейчас покрытие далеко не лучшего качества.

Ранее минкурртов РК сообщило о формировании для инвесторов 21 площадки под автокемпинги. "Будет активно осваиваться и западное, и восточное побережье. Эти регионы очень интересны для автотуристов. Перспективы очень хорошие", - отметил Вадим Волченко.