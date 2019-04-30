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30.04.2019 12:29
Рубрика: Легковые авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed

Текст: Юрий Зубко

В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. 

Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT. Первая комплектация стоит 1 519 900 рублей, вторая - 1 999 900 рублей. 

В нашей стране автомобиль представлен с 1,4-литровым двигателем T-GDI мощностью 140 л.с. и 1,6-литровым T-GDI на 200 л.с. Оба варианта получили 7-ступенчатую роботизированную трансмиссий с двумя сцеплениями. ProCeed предлагается в шести цветах кузова (для версии GT - пять).

Фото: Пресс-служба Kia
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Особенность кузова shooting brake - значительный (64 градуса) наклон заднего стекла. ProCeed получил полностью независимую подвеску (спереди - стойки Макферсон, сзади - многорычажную).

Мировая премьера абсолютно нового автомобиля состоялась в сентябре 2018 года на международном моторшоу в Париже.

"РГ" уже протестировала ProCeed. Можете ознакомиться с нашим материалом.

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#Kia