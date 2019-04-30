Трамп направил в сенат протокол о приеме Северной Македонии в НАТО

Президент США Дональд Трамп передал в сенат США протокол о приеме Северной Македонии в НАТО. Документ был подписан 29 странами-участницами НАТО шестого февраля 2019 года.

Американский лидер обратил внимание сената на прочное партнерство Соединенных Штатов с Северной Македонией в сфере безопасности и подчеркнул, что ее вступление в НАТО отвечает интересам США и альянса в целом, сообщает Белый дом.

Трамп подчеркнул, что его администрация готова оказать сенаторам всю необходимую помощь в процессе ратификации документа.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон отметила, что Вашингтон надеется на вступление Северной Македонии в альянс уже осенью текущего года.

Республика Македония официально сменила название на Республику Северная Македония в феврале этого года. Изменения стали следствием соглашения с Грецией от 17 июня 2018 года, которое теперь вступило в силу. Напомним, США и западные страны оказали массированное давление на Скопье с целью втягивания в военные структуры.