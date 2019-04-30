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30.04.2019 09:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали проявляющийся после еды симптом диабета

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Не отпускающее чувство неудовлетворенности или голода после полноценного приема пищи является одним из поводов обратиться к врачу с подозрением на диабет второго типа, считает доктор Мэтью Кейпхорна из Великобритании.

Он пояснил, что следует обратить особое внимание на ужин. Если он был достаточно плотным, то чувство голода не должно появляться в течение шести часов после трапезы.

Если вдруг вам захотелось перекусить перед сном, то это также является тревожным признаком.
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- Как известно, многие люди едят, когда на самом деле не голодны - просто по привычке или ради комфортного ощущения. Такое отношение людей к еде являются фактором, способствующим росту ожирения. Однако это также может быть признаком того, что ваше тело неправильно усваивает сахара. То есть, симптомом диабета. Поэтому важно проконсультироваться со специалистом, - отметил Мэтью Кейпхорн.

Чтобы снизить риск заболевания, специалисты рекомендуют придерживаться здоровой сбалансированной диеты и регулярно практиковать физические упражнения. Для поддержания организма достаточно 150 минут спорта умеренной интенсивности в неделю.

Кстати

Беспричинная разбитость, вялость, слабость, чувство жажды, частые позывы к мочеиспусканию, царапины и ранки, заживающие дольше обычного, ухудшение зрения также являются симптомами диабета.

Общество Здоровье
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