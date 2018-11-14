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Рубрика: Общество
Проект: РГ-Медиа

5 признаков возможного развития диабета - видео

Текст: Рамиля Туктарова

Сегодня, 14 ноября, во всем мире отмечают День борьбы с диабетом. По официальным данным за 2017 год, в России насчитывалось около 4,5 млн больных диабетом, но фактически заболевших вдвое больше - до 10 млн.

Сахарный диабет нередко называют "тихим убийцей". И все из-за того, что "подкрадывается" это коварное заболевание незаметно. Человек часто и не подозревает о том, что болезнь уже запустила свои "корни", пока не придет к врачу по поводу обострившихся проблем с сердцем или зрением.

Диабету предшествует преддиабет, при котором в организме уже происходят первые патологические изменения. Хорошая новость заключается в том, что преддиабет – это, к счастью, обратимое состояние. Его несложно распознать и остановить, и тем самым предотвратить серьезные последствия для здоровья.

Фото: depositphotos.com
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Можно назвать, по меньшей мере, пять симптомов, на которые следует обязательно обратить внимание, поскольку они могут свидетельствовать о развитии диабета. Стоит насторожиться, если

вы чувствуете беспричинную разбитость, вялость, слабость;

у вас часто возникает жажда;

ощущаете частые позывы к мочеиспусканию;

царапины и ранки заживают дольше обычного;

ухудшилось зрение.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, стоит показаться эндокринологу. Врач поставит диагноз и начнет лечение, если это потребуется. Существует рекомендация после 40 лет регулярно проводить анализ крови на сахар, тем более что делать это можно самостоятельно, в домашних условиях. Также для диагностики преддиабета советуют проходить глюкозотолерантный тест, представляющий собой проверку скорости поступления глюкозы в ткани.

Стоит помнить, что с развитием диабета связывают следующие факторы риска:

возраст старше 35 лет,

избыточную массу тела, ожирение,

низкую физическую активность,

семейный анамнез,

нездоровое питание и привычку быстро есть,

стрессы, курение, плохую экологию.

Ученые ранее установили, что люди среднего возраста, заболевшие диабетом, могут прожить на 9 лет меньше, чем их более здоровые сверстники. Главный секрет профилактики нарушений метаболизма – это, конечно, ведение здорового образа жизни. Медики советуют ежедневно делать не менее 10 тысяч шагов в день (или 30-40 минут активности). Кроме того, надо переходить на здоровое питание.

Фото: depositphotos.com
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Считается, что есть надо дробно, 5-6 раз в сутки небольшими порциями (в объеме примерно стакана). В рацион полезно включать следующие продукты: нежирное мясо, рыбу, кисломолочные продукты, орехи, злаковые. Ранее было установлено, что рацион, богатый магнием, снижает риск диабета 2-го типа на 26%. Магний содержится в цельных злаках, специях, орехах, бобах, какао, зеленых листовых овощах.

Вредны так называемые "быстрые" углеводы - сахар, выпечка, мороженое, сладкая газировка - чем меньше их будет в рационе, тем положительнее это будет сказываться на здоровье.

Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета РГ-Видео
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